Le Maroc achète 24 hélicoptères d’attaque AH-64 Apache

Le département américain de la Défense a annoncé que le Royaume du Maroc avait commandé à Boeing la fourniture de 24 hélicoptères AH-64E Apache plus 12 autres en option.Le montant total de la commande serait de 4,25 milliards de dollars.



Avec cette acquisition, le Maroc sera le deuxième pays africain à posséder des hélicoptères Apache après l’Égypte qui a sa propre flotte depuis 1995. Au total, Boeing a livré près de 2 500 hélicoptères Apache dans 16 pays, dont, en plus de États-Unis, Pays-Bas, Grèce, Royaume-Uni, Japon, Inde, Singapour, Corée du Sud et Arabie saoudite. Le Maroc est le dix-septième pays à acquérir des hélicoptères de ce modèle.

Le premier hélicoptère sera livré à Rabat en 2024. L’hélicoptère a une masse maximale au décollage de 9,5 tonnes et peut transporter et tirer, entre autres, des missiles antichar AGM-114 , des fusées Hydra 70 et des projectiles de 30 mm à partir de son canon automatique M230 explique le constructeur américain dans sa présentation.

Le budget militaire marocain est en augmentation régulière et était de 3,2 milliards d’Euros par an en 2018, soit près de 35 milliards de dirhams.