Le Maroc renforce son partenariat militaire avec Israël en délaissant l’artillerie française

Le Maroc continue de renforcer ses capacités militaires. Après des acquisitions notables en 2021 déjà auprès d’Israël, le royaume a récemment conclu un contrat avec Elbit Systems pour l’achat de 36 systèmes d’artillerie automoteurs ATMOS 2000 au détriment du canon CAESAR français.

Un partenariat israélo-marocain en pleine expansion

Le choix par le Maroc de l’ATMOS 2000 s’inscrit dans une dynamique plus large de rapprochement militaire entre le Maroc et Israël. Selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), Israël est devenu le troisième fournisseur d’armement du royaume, représentant désormais 11% de ses importations militaires, loin derrière les Etats-Unis (69%) mais désormais très proche de la France (14%). A noter que le Maroc est d’ailleurs le seul pays arabe où Israël figure parmi les trois principaux fournisseurs d’armes. Cette collaboration s’étend bien au-delà de l’artillerie, avec notamment l’acquisition de satellites d’observation Ofek pour plus d’un milliard de dollars, des drones ou des avions de combat.

L’échec du CAESAR français

L’abandon du système français CAESAR ferait suite à une expérience décevante. Après l’acquisition d’une trentaine d’unités CAESAR 6×6 auprès de Nexter en 2020, les Forces Armées Royales ont rapidement rencontré des problèmes majeurs. Les premières livraisons de 2022 ont révélé des difficultés de maintenance et de disponibilité opérationnelle. Plus préoccupant encore, certaines unités seraient restées non opérationnelles, tandis que les réponses de KNDS France aux réclamations marocaines se sont avérées insatisfaisantes rapporte la presse locale.

Pour remplacer le CAESAR, le Maroc a donc opté pour le système ATMOS 2000 d’Elbit Systems. Cette artillerie automotrice de 155 mm, montée sur un châssis de camion Tatra tchèque, offre une grande mobilité et une capacité de déploiement rapide. Ses performances sont particulièrement remarquables, avec une portée dépassant 41 kilomètres lors de l’utilisation d’obus ERFB-BB.

Une diversification croissante des équipements israéliens

Le partenariat militaire avec Israël s’étend également à d’autres domaines stratégiques. Le Maroc a conclu des accords avec la société israélienne Rafael pour l’acquisition de missiles Spike (modèles LR II et NLOS) et prévoit la livraison de drones kamikazes Harop entre 2021 et 2024. Cette diversification témoigne d’une confiance croissante dans l’expertise militaire israélienne.

Cependant, la modernisation des Forces Armées Royales ne se limite pas aux équipements israéliens. Le royaume a récemment dévoilé ses premiers hélicoptères d’attaque Apache AH-64E V6, acquis auprès des États-Unis, dont l’intégration est prévue d’ici 2026. La France restant présente comme le confirme la récente acquisition d’avions Rafale.

L’abandon du CAESAR français au profit de l’ATMOS 2000 illustre le renforcement des liens militaires entre le Maroc et Israël. Elle souligne également la volonté affichée par le Maroc de privilégier son renforcement militaire au détriments d’autres secteurs de l’économie.