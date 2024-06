Tunisie : Enjeux environnementaux et politiques d’épuisement des ressources : Historique de la Journée mondiale de l’environnement

Créée en 1972 par les Nations Unies, la Journée mondiale de l’environnement vise à sensibiliser le public à la préservation des systèmes environnementaux et à la gestion durable des ressources naturelles. Chaque année, cette journée est l’occasion de rappeler l’importance de lutter contre la pollution et de promouvoir des pratiques écologiques.

Situation environnementale en Tunisie

En ce 5 juin 2024, la Tunisie commémore la Journée mondiale de l’environnement avec une réflexion profonde sur les défis environnementaux croissants. Créée en 1972, cette journée met en avant des thèmes cruciaux comme la remise en état des terres et la lutte contre la désertification. Bien que le pays ait mis en place diverses stratégies environnementales, telles que la Stratégie Nationale de Transition Écologique et la Stratégie de l’Eau 2050, des problèmes structurels persistent, notamment dans les secteurs de l’eau, de l’énergie et de l’agriculture.

Secteur de l’eau et secteur agricole

Le World Resources Institute classe la Tunisie parmi les pays les plus secs à l’horizon 2050. Malgré ce constat alarmant, des licences continuent d’être délivrées aux entreprises d’embouteillage d’eau, alors que des milliers de Tunisiens n’ont pas accès à l’eau potable.

La Tunisie importe plus de 70 % de ses besoins en céréales et 90 % de ses besoins en blé tendre. L’absence de stratégies de souveraineté alimentaire aggrave cette dépendance, malgré les efforts de certains agriculteurs pour promouvoir des semences durables.

Comparaison avec les autres pays du Maghreb

L’Algérie, riche en ressources naturelles, fait face à des défis similaires en termes de gestion de l’eau et de diversification énergétique. Le pays a également mis en œuvre des stratégies pour promouvoir les énergies renouvelables et réduire la dépendance aux hydrocarbures.

Le Maroc a fait des progrès significatifs dans le domaine des énergies renouvelables, avec des investissements importants dans l’énergie solaire et éolienne. Cependant, le pays continue de lutter contre la désertification et la gestion durable de l’eau.

La Mauritanie, bien que moins développée économiquement, partage les défis liés à la rareté de l’eau et à la nécessité de développer des infrastructures durables pour soutenir l’agriculture et les énergies renouvelables.

Appel à l’action

Le Forum Tunisien des Droits Économiques et Sociaux (FTDES) appelle à une gestion plus rationnelle des ressources naturelles et à une collaboration accrue entre les institutions étatiques pour protéger les droits environnementaux et promouvoir une transition écologique juste.