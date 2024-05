Les ambitions de la Tunisie dans le secteur de l’hydrogène vert

La Tunisie se tourne résolument vers l’hydrogène vert comme vecteur clé pour sa transition énergétique et son développement économique. Dotée d’un ensoleillement abondant et d’un fort potentiel pour l’énergie éolienne, le pays ambitionne de devenir un producteur et exportateur majeur d’hydrogène vert en Afrique du Nord et en Europe.

Soucieuse de réduire sa dépendance aux énergies fossiles et de ses émissions de gaz à effet de serre, la Tunisie a élaboré une stratégie nationale pour l’hydrogène vert. Cette stratégie vise à diversifier le mix énergétique en intégrant une part importante d’énergies renouvelables. Elle a également pour objectif de lutter contre le changement climatique en réduisant les émissions de CO2. En parallèle, cette initiative est conçue pour stimuler l’économie nationale en créant des emplois et en attirant des investissements étrangers.

Des projets concrets et des partenariats stratégiques

Pour concrétiser ses ambitions, la Tunisie a lancé plusieurs projets prometteurs. Le pays s’est engagé dans le développement d’infrastructures de production sur des sites stratégiques bénéficiant d’un fort ensoleillement et de conditions éoliennes favorables. En outre, la Tunisie a mis en place des partenariats internationaux avec des acteurs clés du secteur pour mobiliser les financements nécessaires et partager l’expertise technologique. Parallèlement, des investissements substantiels sont réalisés dans la formation et la recherche pour développer une expertise nationale dans le domaine de l’hydrogène vert.

Un exemple concret : le projet « H2 Notos »

Un des projets phares du secteur est le projet « H2 Notos », porté par TE H2 (joint-venture entre TotalEnergies et Eren) et l’Autrichien Verbund. Ce projet prévoit la production d’hydrogène vert à grande échelle à partir d’énergies renouvelables dans le sud tunisien. L’objectif initial est d’en exporter 200 000 tonnes par an vers l’Europe dans une première phase, avec un potentiel d’atteindre un million de tonnes par an à terme.

Malgré le fort potentiel de la Tunisie, le développement de l’hydrogène vert à grande échelle nécessite de relever certains défis. La mobilisation d’investissements importants est cruciale pour la construction des infrastructures de production et de transport.

Par ailleurs, il est nécessaire de mettre en place un cadre réglementaire favorable pour encourager les investissements et assurer la viabilité des projets. Enfin, la réduction des coûts de production est essentielle pour que l’hydrogène vert soit compétitif sur le marché. Néanmoins, l’hydrogène vert représente une opportunité prometteuse pour le développement économique de la Tunisie et son positionnement comme un acteur clé dans la transition énergétique mondiale.