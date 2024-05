L’Algérie au centre des accords énergétiques entre l’Europe et l’Afrique

Dans un contexte où les enjeux énergétiques revêtent une importance cruciale tant pour l’Europe que pour l’Afrique, l’Algérie s’affirme comme un acteur clé dans la consolidation des liens énergétiques régionaux. À travers ces projets d’envergure tels que le gazoduc transsaharien et l’interconnexion électrique méditerranéenne, le pays ambitionne de jouer un rôle majeur dans la sécurisation des approvisionnements en gaz naturel et en électricité propre.

Depuis des décennies, l’Algérie joue un rôle central dans l’approvisionnement en gaz naturel de l’Europe. Notamment grâce à ses vastes réserves gazières. Ainsi, l’histoire énergétique de la région est marquée par des réalisations telle que le Gazoduc Maghreb Europe (GME), qui relie l’Algérie à l’Europe via l’Espagne, contribuant ainsi à la diversification des sources d’approvisionnement énergétique du continent.

C’est ce que vient de confirmer Mohamed Arkab, ministre de l’Énergie et des Mines à Sorrente (Italie), lors du sommet arabe. Il a précisé que l’Algérie « œuvre d’arrache-pied à renforcer le projet du gazoduc transsaharien reliant le Nigeria à la rive nord de la Méditerranée, via l’Algérie et le Niger, à travers le raccordement au réseau gazier algérien« .

Mohamed Arkab, a rappelé les ambitions énergétiques de l’Algérie, affirmant aussi sa participation au débat stratégique sur la création du Corridor sud H2. Ce projet vise à transporter l’hydrogène renouvelable produit en Algérie vers l’Allemagne, via la Tunisie, l’Italie et l’Autriche. Pour soutenir cette initiative, M. Arkab souligne la nécessité de partenariats solides entre les secteurs public et privé afin de mobiliser les investissements nécessaires pour développer les infrastructures de production, de stockage et de transport de l’hydrogène.

L’avenir est aussi à l’hydrogène

Ainsi, l’Algérie affiche sa détermination à devenir un acteur majeur dans le domaine de l’hydrogène, grâce à ses capacités et avantages compétitifs. Sur le plan régional, le pays aspire à établir un partenariat solide pour devenir un pôle énergétique dans la région, notamment à travers des projets tels que l’interconnexion électrique entre le Nord et le Sud de la Méditerranée.

Ce projet, bénéficiant d’une enveloppe de trois milliards de dollars, renforcera les énergies renouvelables et permettra d’approvisionner les pays africains en électricité propre, favorisant ainsi leur développement socio-économique dans un esprit de solidarité et de coopération régionale.

Vers de nouveaux horizons : Le projet du gazoduc transsaharien

Dans cette quête constante d’expansion et de consolidation des liens énergétiques, l’Algérie entreprend désormais un nouveau chapitre avec le projet du gazoduc transsaharien. Ce projet ambitieux vise à relier le Nigeria, l’un des principaux producteurs de gaz en Afrique, à la rive nord de la Méditerranée, en passant par l’Algérie et le Niger. L’objectif est clair : renforcer les approvisionnements en gaz naturel de l’Europe tout en favorisant le développement socioéconomique des pays traversés.

Cependant, cette volonté d’expansion n’est pas sans défis, notamment sur le plan géopolitique. La concurrence régionale, notamment avec le Maroc, s’intensifie autour de projets énergétiques stratégiques tels que le gazoduc Nigeria-Europe. Dans ce contexte complexe, où les intérêts nationaux se mêlent aux enjeux régionaux, l’Algérie veut affirmer sa position en tant qu’acteur incontournable dans le paysage énergétique régional.