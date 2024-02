L’altermondialisme en Afrique représente un mouvement social et politique diversifié qui critique la mondialisation néolibérale et plaide pour des alternatives équitables et durables au développement économique et social. Ce mouvement, bien qu’il partage des objectifs communs avec les altermondialistes du monde entier, présente des spécificités propres au contexte africain.

Lutte contre la pauvreté et l’inégalité

Les forums sociaux africains, en collaboration avec le Forum social mondial, ont renforcé la visibilité et l’influence des mouvements sociaux africains, malgré une implantation inégale sur le continent. Le mouvement a également joué un rôle clé dans la critique des accords de libre-échange et des politiques de libéralisation du commerce imposées par les institutions financières internationales, contribuant à une prise de conscience et à des réponses plus autonomes face aux défis de développement en Afrique.

L’altermondialisme en Afrique se concentre sur la lutte contre la pauvreté extrême et les inégalités croissantes exacerbées par les politiques économiques mondiales actuelles. Les militants et les organisations de la société civile travaillent pour promouvoir des politiques qui favorisent une répartition plus équitable des richesses et des ressources.

Ces inégalités sont souvent renforcées dans les pays dotées d’importantes ressources naturelles, c’est ce que l’on appelle en Afrique la malédiction du pétrole. En effet, la découverte des gisements de pétrole offre de nombreuses potentialités pour transformer l’économie et la vie des communautés les plus pauvres du pays. Mais elle attise aussi l’intérêt de puissantes multinationales prêtes à déstabiliser le pays pour s’assurer de la gestion des ressources. Le pillage des mines de l’ex Zaïre est dans ce sens un exemple particulièrement frappant.

Souveraineté alimentaire et environnementale,

Face aux défis du changement climatique et de l’accaparement des terres par des entreprises multinationales, le mouvement altermondialiste en Afrique milite pour la souveraineté alimentaire et la protection de l’environnement. Il soutient les pratiques agricoles durables et l’accès à la terre pour les petits agriculteurs, essentiels à la sécurité alimentaire du continent.

Résistance au néocolonialisme économique: Les altermondialistes africains critiquent les relations économiques internationales qui, selon eux, perpétuent des formes de néocolonialisme, où les pays africains restent dépendants des anciennes puissances coloniales et d’autres acteurs mondiaux pour leur développement économique. Ils appellent à une plus grande autonomie et à la mise en place de systèmes économiques qui servent avant tout les intérêts des peuples africains.

Renforcement de la démocratie et des droits de l’homme

Le mouvement souligne l’importance de renforcer la démocratie et de respecter les droits de l’homme en Afrique. Les altermondialistes militent pour une participation plus large et plus significative des citoyens dans les processus décisionnels qui affectent leur vie et leur communauté.

Enfin, l’altermondialisme en Afrique se caractérise par sa solidarité avec les mouvements sociaux dans d’autres parties du monde. Il cherche à établir des alliances avec d’autres groupes qui luttent contre les injustices globales, reconnaissant que les défis de la mondialisation et les inégalités ne connaissent pas de frontières.

Les grandes figures africaines

Des figures comme Wangari Maathai, la lauréate kényane du prix Nobel de la paix pour sa contribution au développement durable, la démocratie et la paix, et des intellectuels comme Samir Amin, un économiste égyptien connu pour ses analyses sur le capitalisme et le développement, pourraient être considérées comme faisant partie de ce mouvement au sens large de par leur critique du néolibéralisme et leur plaidoyer pour des alternatives au modèle économique dominant.

De plus, des leaders politiques et des activistes panafricains tels que Thomas Sankara, l’ancien président du Burkina Faso, connu pour ses efforts visant à émanciper les populations africaines du néocolonialisme et de la dépendance économique, ont également incarné des idéaux qui résonnent avec les principes de l’altermondialisme.