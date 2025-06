Maghreb : la fournaise de mi-juin 2025

Une vague de chaleur exceptionnelle frappe simultanément le Maroc, l’Algérie et la Tunisie depuis la fin du mois de mai. Avec des températures dépassant les 45°C dans certaines régions, cette canicule précoce bouleverse le quotidien de millions d’habitants et annonce un été particulièrement difficile. Entre records battus, alertes sanitaires et impacts économiques, les trois pays du Maghreb font face à un épisode climatique qui illustre une fois de plus l’accélération du réchauffement climatique en Méditerranée.

Une « bulle saharienne » s’est installée ces derniers jours sur l’Afrique du Nord, propulsant partout les thermomètres bien au-delà des normales saisonnières. Sous l’effet combiné d’une dépression thermique remontant du désert et d’un anticyclone bloqué en altitude, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie connaissent simultanément un pic de chaleur qui rappelle que l’été s’invite de plus en plus tôt car la canicule a démarrée en mai — et de plus en plus fort.

Maroc : le chergui souffle jusqu’à 45°C

La Direction générale de la météorologie (DGM) a placé 24 provinces en vigilance « orange » du 17 au 20 juin. Dans l’intérieur du pays — Souss, Tadla, Saïss, vallée de la Moulouya ou encore Sud-Est — les maximales devraient atteindre 45°C, soit 5 à 12°C de plus que les moyennes de juin. La DGM explique cet épisode par le retour du chergui, vent chaud et sec qui descend de l’Atlas et accentue l’effet foehn sur les plaines atlantiques et l’Oriental.

Prévisions à Marrakech (l’une des zones les plus exposées) :

Aujourd’hui : 39°C (max) / 22°C (min) – Extrêmement chaud avec soleil et zones de nuages hauts

Mardi : 39°C / 25°C – Ciel se couvrant, chaleur d'été

Mercredi : 40°C / 25°C – Nuages et soleil, chaleur d’été

Jeudi : 40°C / 23°C – Nuages et soleil, chaleur d’été

Vendredi : 38°C / 21°C – Ensoleillé et chaud

Les autorités rappellent les consignes habituelles : hydratation soutenue, limitation des déplacements en milieu de journée et vigilance accrue auprès des personnes âgées et des enfants.

Algérie : records précoces et canicule persistante

Dès le 8 juin, l’Office national de la météorologie (ONM) a déclenché l’alerte maximale dans plusieurs wilayas de l’Ouest et du Centre, où le mercure a flirté avec 44°C — un record pour un début de saison.

Une semaine plus tard, la chaleur restait tenace : les 15 et 16 juin, Chlef, Relizane, Skikda ou encore El Tarf sont restées sous vigilance « jaune canicule », compliquant notamment le déroulement des épreuves du baccalauréat. Les hôpitaux algériens sont en état d’alerte renforcée.

Tunisie : le Sud-Ouest en première ligne

En Tunisie, l’Institut national de la météorologie (INM) annonce des pointes à 40-42°C sur le Sud-Ouest, avec un vent d’est qui soulève du sable et rend la chaleur particulièrement éprouvante. Si les côtes méditerranéennes restent plus tempérées (30-34°C), l’intérieur affiche déjà des valeurs que l’on atteint habituellement en plein mois de juillet.

Coups de chaleur, déshydratation et surmortalité estivale guettent, surtout dans les quartiers mal raccordés à l’eau ou à l’électricité.

Energie, agriculture et ressources en eau

La hausse des besoins d’irrigation coïncide avec des réserves déjà basses après plusieurs hivers déficitaires. Au Maroc, la filière céréalière craint des pertes dans le Saïss et le Tadla, tandis que la Tunisie redoute un stress hydrique accru sur les cultures d’oliviers et de dattiers.

La demande électrique (climatisation) explose. Les opérateurs marocains et algérien prévoient des pointes de consommation supérieures de 10 à 15% aux pics de juin 2024.

La combinaison chaleur-sécheresse accroît le risque de feux de végétation, déjà responsables de dizaines de milliers d’hectares perdus ces dernières années.

Un signal climatique de plus

D’après le service européen Copernicus, mai 2025 a été le deuxième mois de mai le plus chaud jamais enregistré à l’échelle planétaire, prolongeant une série inédite de 21 mois sur 22 au-dessus de +1,5°C par rapport à l’ère pré-industrielle. Les scientifiques rappellent que l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des vagues de chaleur en Méditerranée est l’une des signatures les plus robustes du changement climatique.

Les services météo des pays du Maghreb invitent à limiter l’activité extérieure entre 12h et 16h, à privilégier l’hydratation et à surveiller les populations fragiles. Surtout que la saison estivale ne fait que commencer ; or les projections de Météo-France et de l’OMM tablent sur un mois de juillet « probablement plus chaud que la normale » sur tout le bassin méditerranéen. Pour les habitants du Maghreb, cette pointe de chaleur précoce pourrait bien être le premier acte d’un long été brûlant.