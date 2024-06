Feux de forêt au Maghreb : Le Maroc en première ligne face à un péril accru

Le Maroc se trouve en première ligne face à la menace croissante des feux de forêt, exacerbée par une canicule exceptionnelle. L’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) a alerté sur un risque d’incendies dans plusieurs régions du 22 au 24 juin 2024.

Les températures attendues dans les prochains jours au Maghreb pourront dépasser 45°C, créant un environnement propice à la propagation rapide des feux. La sécheresse persistante et le vent aggravent encore le risque. Selon l’ANEF, l’Agence Nationale des Eaux et Forêts du Maroc, les zones à risque qui doivent être particulièrement surveillées sont :

Danger extrême (niveau rouge) : Tanger-Assilah, Fahs-Anjra, Nador, Taza, Khénifra, Larache, Taounate, Berkane, Al Haouz et Essaouira.

Risque élevé (niveau orange) : Tétouan, Mdiq-Fnideq, Chefchaouen, Taroudant, Béni Mellal, Khémisset, Taourirt et Oujda-Angad.

Risque moyen (niveau jaune) : Al Hoceima, Kénitra, Sidi Slimane et Agadir-Ida-Outanane.

Les autorités marocaines ont renforcé les mesures préventives, incluant l’intensification des patrouilles et la préparation des moyens d’intervention.

Précédents grands feux dans la région

Le Maroc a connu plusieurs grands feux de forêt par le passé, notamment ceux de l’été 2022 qui ont ravagé les régions de Chefchaouen et de Larache. Ces incendies ont détruit des milliers d’hectares de forêt, mettant en lumière la vulnérabilité du pays face à ces catastrophes et la nécessité d’une réponse rapide et coordonnée.

La lutte contre les feux de forêt nécessite une mobilisation collective. La sensibilisation et l’éducation sont essentielles pour responsabiliser chacun face à ce risque majeur.

Des investissements accrus dans la prévention et la lutte contre les incendies sont nécessaires, incluant de nouveaux équipements, la formation du personnel et des technologies innovantes pour la surveillance et l’intervention. La coopération internationale est également cruciale pour partager les connaissances et se préparer aux incendies transfrontaliers.