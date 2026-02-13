Maroc : l’affaire Jacques Leveugle relance le débat sur le tourisme sexuel et la protection des mineurs

L’affaire Jacques Leveugle, mise en examen pour des crimes sexuels sur 89 mineurs commis entre 1967 et 2022, replace le Maroc au cœur d’une question sensible : sa capacité à protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle par des prédateurs étrangers. Le parquet de Grenoble a confirmé que les derniers faits se seraient déroulés au Maroc en 2022, faisant du royaume la dernière étape chronologique d’un parcours criminel de 55 ans.

2022 au Maroc : un point final à un parcours d’horreur

Jacques Leveugle, 79 ans, aurait sévi dans neuf pays sur cinq continents. Éducateur, enseignant vacataire et animateur de camps de jeunesse, il aurait multiplié les structures d’accès aux adolescents vulnérables. Mais c’est le Maroc qui apparaît comme son ultime destination.

Cette proximité temporelle facilite le travail des enquêteurs : traces d’hébergements, déplacements récents et témoins potentiels sont plus facilement identifiables. La Section de Recherches de Grenoble prévoit un déplacement au Maroc dans le cadre de l’enquête, une collaboration déjà engagée avec les autorités marocaines selon la presse.

Le fantôme de l’affaire Luc Ferry

Cette piste ravive une mémoire médiatique française douloureuse. En 2011, le philosophe « Luc Ferry avait évoqué sur Canal+ un « ancien ministre » surpris à Marrakech « dans une partouze avec des petits garçons », sans jamais fournir de preuves. Les autorités marocaines avaient immédiatement ouvert une enquête via le procureur de Marrakech, démontrant leur refus de toute impunité apparente. L’affaire avait finalement été classée en 2013 faute d’éléments vérifiables.

Un problème documenté par les instances internationales

Si le Maroc ne peut être réduit à une « destination pour prédateurs », plusieurs sources confirment une vulnérabilité réelle. Le rapport 2022 du Département d’État américain sur la traite des personnes mentionne que des ressortissants étrangers, principalement européens et moyen-orientaux, se livrent au tourisme sexuel impliquant des enfants dans les grandes villes marocaines. ECPAT International a conduit un projet spécifique sur l’exploitation sexuelle des enfants dans le tourisme à Tanger, Marrakech, Agadir, Essaouira, Casablanca et Rabat.

Des arrestations récentes qui nuancent l’image

Ces derniers mois cependant, les autorités marocaines ont multiplié les arrestations. Par exemple en août 2024 à Essaouira, un ressortissant français de 81 ans a été interpellé et écroué pour exploitation sexuelle présumée de mineures. Découvert dans son camping-car avec deux fillettes de 10 et 11 ans, il a d’abord nié avant d’avouer partiellement les faits. L’enquête a révélé qu’il avait approché au moins quatre jeunes filles.

Ainsi, le royaume affiche une volonté politique : ratification de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, renforcement des sanctions en 2004, loi n°37-10 de 2011 sur la protection des victimes. Pourtant, des ONG dénoncent des lacunes : le code pénal criminalise parfois les mineurs prostitués au lieu de les protéger comme victimes, et la corruption, endémique dans le Royaume, peut compromettre les poursuites.

L’affaire Leveugle rappelle que le tourisme de masse, couplé à la précarité de certains mineurs, crée des opportunités pour les prédateurs itinérants. Entre répression effective et zones de vulnérabilité persistantes, le Maroc incarne les contradictions d’un combat international contre l’exploitation sexuelle des enfants dans le tourisme.