Coupe Arabe de la FIFA 2025 : Rabah Madjer plante le décor à Doha

Dans l’écrin de l’hôtel Raffles, sous les lustres Art déco qui témoignent du raffinement architectural de la capitale qatarienne, les représentants des 23 nations arabes ont découvert la feuille de route de la deuxième édition de la Coupe Arabe de la FIFA. Elle est programmée du 1er au 18 décembre prochain au Qatar.

L’événement, orchestré par Jaime Yarza, directeur des tournois de la FIFA, a rassemblé près de 550 invités triés sur le volet. Parmi eux, deux légendes du football régional ont apporté leur prestige à la soirée : Hassan Al-Haydos, symbole vivant du football qatarien, et Rabah Madjer, l’icône algérienne dont les exploits résonnent encore dans la mémoire collective du Maghreb.

Un tour préliminaire aux allures de guerre des tranchées

Avant de pouvoir rêver de gloire, quatorze sélections devront franchir l’obstacle des barrages. Ces nations, classées parmi les moins bien lotties selon le Ranking FIFA d’avril dernier, s’affronteront lors de sept duels inter-confédérations programmés les 25 et 26 novembre. Chaque confrontation promet d’être un véritable combat.

Oman recevra la Somalie dans un duel où l’expérience omanaise pourrait faire la différence face à l’enthousiasme somalien. Bahreïn affrontera Djibouti dans ce qui s’annonce comme un choc du Golfe contre la Corne de l’Afrique. La Syrie, malgré les difficultés traversées par le pays, tentera de dominer le Soudan du Sud, tandis que la Palestine portera les espoirs de tout un peuple face à la Libye. Le Liban croisera le fer avec le Soudan dans une rencontre qui mêlera passion méditerranéenne et détermination africaine. Le Koweït, fort de sa tradition footballistique, défiera la Mauritanie dans un duel prometteur. Enfin, le Yémen et les Comores s’affronteront dans ce qui pourrait être la surprise de ces barrages, chaque équipe ayant tout à gagner et rien à perdre.

Une répartition qui promet du spectacle

Les vainqueurs de ces barrages rejoindront neuf têtes de série déjà qualifiées pour composer les quatre groupes de la phase finale. Cette répartition dessine des confrontations alléchantes.

Le groupe A réunira le Qatar, pays organisateur auréolé de son parcours au Mondial 2022, et la Tunisie, éternelle prétendante du football arabe. Ces deux formations accueilleront les vainqueurs des duels Syrie contre Soudan du Sud et Palestine contre Libye.

Le groupe B promet un spectacle de haute volée avec la présence du Maroc, auréolé de sa demi-finale historique au Mondial 2022, et de l’Arabie saoudite, nation en pleine révolution footballistique. Les Lions de l’Atlas et les Faucons verts seront rejoints par les vainqueurs d’Oman contre Somalie et Yémen contre Comores.

Le groupe C présente un équilibre plus fragile avec l’Égypte en position de favori naturel. Les Pharaons devront composer avec la Jordanie et les Émirats arabes unis, deux sélections asiatiques réputées pour leur solidité tactique et leur capacité à créer la surprise. Le vainqueur du barrage Koweït contre Mauritanie viendra compléter ce groupe aux contours encore flous.

Le groupe D sera avec l’Algérie, tenante du titre et favorite du tournoi, accompagnée de l’Irak, nation au potentiel intact malgré les turbulences. Les vainqueurs des confrontations Bahreïn contre Djibouti et Liban contre Soudan compléteront cette Poule.

Les Fennecs algériens arrivent auréolés de leur triomphe de 2021, quand ils avaient dominé la Tunisie 2-0 en finale dans un Stade Al Bayt en fusion. Sous la houlette de Madjid Bougherra, la sélection algérienne n’a concédé aucune défaite lors de la première édition, affichant une maîtrise tactique et une solidité mentale qui avaient impressionné les observateurs.

Cette fois, la mission s’annonce plus ardue. L’Irak, avec sa génération dorée qui monte en puissance, représente un adversaire redoutable capable de bousculer les certitudes algériennes.

La stratégie du développement local

La finale, programmée le 18 décembre correspond à la Fête nationale qatarienne, créant une résonance émotionnelle unique pour le pays hôte. Plus symbolique encore, elle marquera iversaire de la finale de la Coupe du Monde 2022, quand Lionel Messi et l’Argentine avaient soulevé le trophée suprême dans ce même Qatar devant la France de Mbappé.

Une tendance marquante se dessine parmi les fédérations participantes : la volonté affichée de privilégier les joueurs évoluant dans les championnats nationaux. La Tunisie et le Maroc ont déjà annoncé cette orientation stratégique, considérant cette Coupe Arabe comme un laboratoire idéal pour tester la relève avant les cruciales qualifications pour le Mondial 2026.

Cette approche transforme le tournoi en vitrine du football régional, où les talents locaux pourront se révéler sur la scène internationale. C’est un pari audacieux qui pourrait redéfinir les hiérarchies établies et offrir des surprises.

Le rendez-vous est pris pour fin novembre, quand les premiers verdicts des barrages dessineront le visage définitif de cette Coupe Arabe 2025. Une chose est certaine : le spectacle sera au rendez-vous sous le soleil du Qatar.