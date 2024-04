Gianni Infantino : « Le Maroc est une puissance mondiale de football »

Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, a assuré que le Maroc a su s’adjuger une place dans le classement des puissances mondiales de football.

Arrivée, ce dimanche, à l’aéroport international Rabat-Salé pour assister notamment à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de futsal, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a tressé des lauriers à l’équipe nationale marocaine de football. Le match de ce soir, oppose le Maroc à l’Angola. Le royaume joue ainsi une finale parmi tant d’autres disputées en football. Suffisant pour que le président de la FIFA chante les louanges des Lions de l’Atlas.

« Le Maroc s’est établi comme une puissance mondiale de football, non seulement au niveau du terrain et des résultats sportifs, avec bien évidemment la qualification historique de l’équipe du Maroc pour la demi-finale de la Coupe du monde Qatar-2022, mais aussi en tant que pays hôte de plusieurs grands évènements », a déclaré le patron du football mondial.

« Une organisation exceptionnelle »

« Je suis heureux d’être revenu chez moi, dans le royaume du Maroc. C’est le football qui domine, respire, vibre et qui vit dans ce pays », a ajouté Gianni Infantino. Evoquant la CAN de futsal dont l’édition 2024 se joue au royaume chérifien, le président de la FIFA relève que « le Maroc joue un rôle important en tant que pays hôte ». Non sans saluer « une organisation exceptionnelle ».

« À l’orée du Mondial-2030, on sait ce que le Maroc sait et peut faire. On est fier de faire partie de cette grande équipe ici au Maroc pour participer à ces défis futurs qui vont changer l’image du football dans le monde grâce au Maroc », a encore déclaré le président de la Fédération internationale de football. La finale se joue à la salle du complexe sportif Prince Moulay Abdellah.

« Le Maroc, c’est mon pays »

Notons que ce n’est pas la première fois que Gianni Infantino fait les éloges du Maroc. Début juillet 2023, alors que le Maroc et l’Algérie étaient dans une lutte pour décrocher l’organisation de la CAN 2025, le président de la Fifa avait posté une photo de lui avec le maillot des Lions du Maroc. Un clin d’œil qui intervenait après celui du 13 janvier 2023, à Rabat.

Présent au royaume chérifien pour le tirage au sort de la Coupe du monde des clubs, Gianni Infantino avait déclaré. « Je suis super content d’être de retour au Maroc, c’est mon pays. Dima Maghrib (vive le Maroc), évidemment ». Des mots qui n’avaient pas manqué de fâcher les supporters algériens, qui entrevoyaient un semblant de parti-pris de la part du président de l’instance dirigeante du football mondial.