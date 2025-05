CAN U20 2025 : L’Afrique du Sud s’offre un sacre face au Maroc sous les étoiles du Caire

Le stade du 30 juin du Caire a vibré hier soir pour l’épilogue d’une Coupe d’Afrique des Nations U20 riche en émotions. Dans une ambiance électrique, l’Afrique du Sud a décroché son premier titre continental en dominant le Maroc sur la plus petite des marges (1-0), couronnant 28 années d’attente. Plus tôt dans la journée, le Nigeria avait brisé les espoirs des jeunes Pharaons en s’emparant de la médaille de bronze aux tirs au but.

La finale opposant l’Afrique du Sud au Maroc a été un duel tactique sans concession. Pendant plus d’une heure, les deux formations se sont neutralisées, entre le bloc défensif implacable des Amajita orchestré par leur capitaine Tylon Smith et le pressing intense des Lionceaux de l’Atlas sous la houlette d’El Abdellaoui.

Il aura fallu attendre la 70e minute pour voir le match basculer. Sur une transition fulgurante, Shandre Campbell a servi idéalement Gomolemo Kekana dont la demi-volée stratosphérique s’est logée dans la lucarne de Najib Habboub. Un but d’abord refusé pour une position de hors-jeu, avant que le VAR ne valide cette réalisation qui restera dans l’histoire du football sud-africain.

Gomolemo Kekana puts Amajita ahead in the #AFCONU20 finals pic.twitter.com/yHaj9gupbp — QT Sports (Pty) Ltd (@qtsports) May 18, 2025

Malgré une possession en leur faveur (58%), les Lions de l’Atlas ont manqué de réalisme dans le dernier geste. De son côté, la défense sud-africaine a tenu bon jusqu’au coup de sifflet final, magnifiquement gardée par Fletcher Smythe-Lowe, élu meilleur portier du tournoi.

Le Nigeria, maître ès consolation

La petite finale a offert un spectacle tout aussi intense entre le Nigeria et l’Égypte, pays hôte. Les Pharaons ont démarré en trombe avec l’ouverture du score d’Osama Omar dès la 3e minute, profitant d’une confusion dans la défense adverse. Mais sur une inspiration de Divine Oliseh, Bidemi Amole a remis les compteurs à zéro juste après la pause (47e).

Malgré des occasions de part et d’autre, dont une frappe d’El Sayed sur la barre transversale dans les ultimes secondes, le score est resté inchangé. Sans prolongation, la séance de tirs au but a souri aux Nigérians (4-1), portés par leur gardien prodige Ebenezer Harcourt. Du haut de ses 15 ans seulement, il a repoussé deux tentatives égyptiennes, offrant au Nigeria sa cinquième médaille de bronze dans la compétition et confirmant sa spécialité des podiums avec quatre places dans le top 3 lors des cinq dernières éditions.

Un tournoi révélateur de talents

Au-delà des résultats, cette CAN U20 aura été le théâtre de révélations individuelles marquantes. Tylon Smith, rempart défensif et leader charismatique de l’Afrique du Sud, a logiquement été désigné meilleur joueur du tournoi.

La surprise est venue du Sierra-Léonais Momoh Kamara, meilleur buteur avec 4 réalisations malgré l’élimination de son équipe en quarts de finale, symbole d’un tournoi ouvert où les talents ont pu s’exprimer indépendamment du parcours collectif. Et bien sur Ebenezer Harcourt qui a 15 ans s’impose déjà comme le plus grand espoir de sa tranche d’âge.

Vers le Mondial chilien

Cette édition 2025 aura également permis de qualifier quatre nations pour la prochaine Coupe du monde U20 qui se déroulera au Chili. L’Afrique du Sud, nouvelle référence continentale, y vise désormais un quart de finale avec un groupe soudé dont 14 joueurs sont issus du même programme de formation.

Le Maroc devra travailler son efficacité offensive pour concrétiser la domination qu’il a souvent exercée. Le Nigeria, avec sa jeune garde emmenée par le précoce Harcourt, pourrait avoir encore progressé d’ici la compétition mondiale. Quant à l’Égypte, si la déception est grande à domicile, l’engouement populaire démontre un renouveau prometteur pour une nation qui accueillera la CAN seniors en 2027.

L’Afrique attend désormais avec impatience de voir sa nouvelle vague défier le monde au Chili.