La CAN U20 Égypte 2025 lève le rideau : dates, stades et enjeux révélés

La 17e édition de la Coupe d’Afrique des Nations U20 CAF TotalEnergies, Égypte 2025, s’annonce déjà comme un rendez-vous incontournable du football africain. Du 27 avril au 18 mai, 13 nations s’affronteront dans une compétition qui fait office de véritable vitrine pour les jeunes talents du continent.

En plus de la quête du trophée continental, les demi-finalistes décrocheront leur billet pour représenter l’Afrique à la Coupe du Monde U20 de la FIFA au Chili.

Trois villes, treize équipes et un rêve mondial

Le Caire, Ismaïlia et Suez ont été retenues comme villes hôtes de la compétition. Trois lieux mythiques du football égyptien pour accueillir les espoirs africains dans leur quête de gloire. Le coup d’envoi sera donné le 27 avril au Stade International du Caire. L’l’Égypte, pays organisateur, affrontera la Zambie sous les projecteurs à 21h00. La même journée, la Sierra Leone croisera le fer avec l’Afrique du Sud à Ismaïlia à 18h00.

La compétition se structurera en trois groupes : le Groupe A, composé de cinq équipes (Égypte, Zambie, Sierra Leone, Afrique du Sud, Tanzanie), et les Groupes B et C, qui en comptent chacun quatre. Les deux premières équipes de chaque poule ainsi que les deux meilleurs troisièmes accéderont aux quarts de finale. La phase à élimination directe s’étendra du 12 au 18 mai, date de la grande finale.

Le Maroc dans un groupe relevé

Les Lionceaux de l’Atlas auront fort à faire dans un Groupe B où figurent également le Nigeria, la Tunisie et le Kenya. Leur parcours débutera le 1er mai face au Kenya au stade du 30 juin au Caire. Ensuite, ils affronteront le Nigeria le 4 mai, avant de conclure leur phase de groupe contre la Tunisie le 7 mai à Suez. Un calendrier serré, mais aussi une formidable opportunité pour les jeunes Marocains de s’illustrer à l’échelle continentale, avec en ligne de mire une qualification en Coupe du Monde.

Le Sénégal en défense de titre, les outsiders à l’affût

Vainqueur de la dernière édition, le Sénégal entamera la défense de son titre contre la République Centrafricaine le 2 mai à Suez. La même journée, la RD Congo affrontera le Ghana dans un duel explosif. Si le Sénégal part favori, la compétition reste ouverte et riche en surprises, comme en témoigne l’émergence régulière de nouveaux outsiders capables de bouleverser la hiérarchie.

Bien plus qu’un simple tournoi, la CAN U20 est une scène de reconnaissance internationale pour les jeunes footballeurs africains. De nombreux talents aujourd’hui stars du football mondial y ont fait leurs premiers pas.