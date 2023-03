Le Sénégal remporte encore une CAN !

Longtemps moqué pour son incapacité à triompher, le football sénégalais vit des heures de gloire.

Samedi, les poulains de Malick Daf ont en effet pris le meilleur sur leur voisin, la Gambie, en finale au Caire (2-0) pour s’adjuger la première CAN des moins de 20 ans de leur histoire ! Après les échecs en finale des éditions 2015, 2017 et 2019, les Lionceaux ont, cette fois, pris les devants dès la 6e minute grâce à une tête de leur attaquant Souleymane Faye et ils n’ont jamais laissé à leur adversaire le moindre motif d’espoir, Mamadou Lamine Camara ayant logiquement plié le match avant l’heure de jeu (56e).

Après la CAN senior début 2022 au Cameroun, le 4e sacre consécutif à la CAN de Beach Soccer en octobre 2022 et le titre au CHAN en Algérie début 2023, le Sénégal met donc la main sur un 4e trophée continental consécutif. Forcément, on peut penser que cette nouvelle mentalité de vainqueur a influé positivement sur les jeunes Sénégalais, qui ont survolé cette CAN de main de maître. Avec 6 victoires en 6 matchs, 14 buts marqués et aucun encaissé, cette sélection a tout écrasé sur son passage.

Au niveau des performances individuelles, on retiendra le titre de meilleur joueur de Lamine Camara (19 ans). Fraîchement recruté par le FC Metz, le milieu de terrain avait déjà terminé parmi les trois meilleurs joueurs du CHAN et s’impose comme un grand phénomène en devenir. Meilleur buteur de ce tournoi, le polyvalent milieu offensif Pape Demba Diop, sociétaire de Zulte-Waregem en Belgique, a aussi régalé avec 5 buts inscrits, tandis que le gardien Landing Badji a su préserver son invincibilité et a logiquement été élu le meilleur à son poste. De quoi préfigurer de nouveaux lendemains victorieux pour le Sénégal.

Le parcours victorieux du Sénégal à la CAN U20

– Sénégal 1-0 Nigeria (Groupe A)

– Sénégal 3-0 Mozambique (Groupe A)

– Sénégal 4-0 Egypte (Groupe A)

– Sénégal 1-0 Bénin (quart de finale)

– Sénégal 3-0 Tunisie (demi-finales)

– Sénégal 2-0 Gambie (finale)