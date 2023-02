Après la CAN, le Sénégal s’offre le CHAN !

Période décidément faste pour le football sénégalais ! Un an après le sacre de Sadio Mané et de sa bande au Cameroun à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations 2022 (CAN), les Lions ont à nouveau rugi et la sélection locale a remporté le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) samedi en Algérie face au pays-hôte (0-0, 5-4 tab).

Pourtant, les Sénégalais, absents du tournoi depuis l’édition 2011, ne partaient pas favoris avant de défier les Fennecs en finale dans un stade Nelson Mandela acquis à leur cause et qui affichait guichets fermés. Sur le terrain, on n’a pas assisté à une grande finale et les fautes, de part et d’autres, auront été plus nombreuses que les rares « occasions », principalement en faveur de l’Algérie. Logiquement, il a donc fallu en passer par la prolongation puis les tirs au but.

Sadio Mané régit, Dakar prépare l’accueil

Durant la séance fatidique, les coéquipiers de Pape Sy, désigné meilleur gardien du tournoi, ont su garder leur sang-froid, contrairement aux Algériens, qui ont flanché : Aymen Mahious, pourtant meilleur buteur de la compétition, a adressé un tir trop mou sur le portier sénégalais alors qu’il avait la balle du sacre au bout du pied, puis Ahmed Kendouci a déchanté en expédiant son tir sur la barre, scellant le sacre du Sénégal. En terminant le tournoi invaincue et sans le moindre but encaissé, l’Algérie aura forcément des regrets.

Côté sénégalais, il s’agit d’une petite revanche sur la finale de la CAN 2019, perdue face au même adversaire (0-1). Les hommes de Pape Thiaw, un des héros de l’épopée à la Coupe du monde 2002, permettent à l’Afrique de l’Ouest de remporter le CHAN pour la première fois. « Tout le peuple sénégalais est fier de votre parcours. Vous avez été héroïques à tous les niveaux. Bravo pour ce sacre continental. Félicitations à l’encadrement technique et à tous les supporters », a encensé Sadio Mané sur Twitter alors que Dakar se prépare à de nouvelles scènes de liesses, qui sont en train de devenir une (belle) habitude !

Le parcours du Sénégal au CHAN 2022

Côte d’Ivoire 0-1 Sénégal (groupe B)

Sénégal 0-1 Ouganda (groupe B)

Sénégal 3-0 RDC (groupe B)

Sénégal 1-0 Mauritanie (quarts de finale)

Sénégal 1-0 Madagascar (demi-finale)

Algérie 0-0 (4-5 tab) Sénégal (finale)