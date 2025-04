CAN U17 2025 : les quarts de finale promettent du spectacle au Maroc

La Coupe d’Afrique des Nations U17 2025, qui se tient actuellement au Maroc, entre dans sa phase décisive avec les quarts de finale. Après une phase de groupes riche en émotions, les huit meilleures équipes du continent s’affrontent pour une place en demi-finale. Les rencontres prévues ce jeudi 10 avril et vendredi 11 avril promettent du spectacle.

Burkina Faso – Zambie (jeudi 10 avril, 17h00, Casablanca)

Le Burkina Faso a marqué les esprits en phase de groupes en réalisant un parcours sans faute avec trois victoires en trois matchs. Les Étalons juniors affichent une attaque prolifique et une défense solide, faisant d’eux des prétendants sérieux au titre. Face à eux, la Zambie, qui a su tenir tête au Maroc lors de la phase précédente, démontre une résilience et une organisation défensive qui pourraient surprendre.

Maroc – Afrique du Sud (jeudi 10 avril, 20h00, Mohammédia)

En tant que pays hôte, le Maroc bénéficie du soutien de son public. Les Lionceaux de l’Atlas ont survolé la phase de groupes sans encaisser le moindre but, tout en affichant une attaque prolifique (8 buts marqués). Le jeune ailier Ilies Belmokhtar s’est distingué avec trois réalisations et sera l’un des hommes à surveiller. L’Afrique du Sud, de son côté, a montré sa capacité à rivaliser avec les meilleures équipes du continent. Sans briller les Bafana Bafana ont devancé l’Egypte et le Cameroun, rendant cette confrontation particulièrement attendue.

Tunisie – Mali (vendredi 11 avril, 20h00, El Jadida)

La Tunisie a su se frayer un chemin jusqu’aux quarts de finale grâce à une défense bien organisée et une attaque efficace. Le Mali, quant à lui, a démontré une force collective impressionnante en phase de poules, terminant en tête de son groupe et décrochant ainsi son billet pour la Coupe du Monde U-17. Ce duel s’annonce équilibré et stratégique, chaque équipe espère une place en demi-finale.

Côte d’Ivoire – Sénégal (vendredi 11 avril, 17h00, Berrechid)

La Côte d’Ivoire a fait parler d’elle en phase de groupes avec une attaque redoutable, notamment lors de sa démonstration face à la République Centrafricaine. Les jeunes Éléphanteaux abordent ce quart de finale avec confiance et ambition. Le Sénégal, champion en titre, a l’expérience des grands rendez-vous et compte bien défendre son trophée. Les Lionceaux de la Teranga n’ont pas encore brillé dans la compétition, ils peuvent se réveiller. Cette rencontre entre deux poids lourds du football africain promet d’être spectaculaire.

Les vainqueurs de ces confrontations se rapprocheront un peu plus du sacre continental, et surtout ils pourront représenter l’Afrique lors de la prochaine Coupe du Monde U-17.