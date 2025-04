CAN U17 2025 au Maroc : Burkina Faso et Mali qualifiés pour les quarts, dernières batailles de groupes en vue

La Coupe d’Afrique des Nations U17 2025 poursuit son cours au Maroc, et la deuxième journée de la phase de groupes a permis d’y voir plus clair sur les prétendants aux quarts de finale. Pour l’instant seuls le Burkina Faso et le Mali sont qualifiés. Retour sur les résultats, les classements et les ultimes confrontations à venir.

Groupe A : le Maroc et la Zambie en tête, l’Ouganda toujours en course

Résultats 2ᵉ journée :

Ouganda 3-0 Tanzanie : L’Ouganda a parfaitement réagi après sa défaite initiale face au Maroc en s’imposant largement devant la Tanzanie.

Zambie 1-1 Maroc : Match équilibré et intense, les deux équipes ont confirmé leur solidité mais devront attendre la dernière journée pour aller chercher la qualification

Classement :

Maroc – 4 pts (+5)

Zambie – 4 pts (+3)

Ouganda – 3 pts (-2)

Tanzanie – 0 pt (-6)

3ᵉ journée (dimanche 6 avril) :

Maroc vs Tanzanie (17h00, Mohammédia) : Un nul suffira au Maroc pour passer, mais une victoire devrait lui assurer la première place.

Ouganda vs Zambie (20h00, Casablanca) : Duel décisif, où l’Ouganda doit gagner pour espérer passer, la Zambie pouvant se contenter d’un match nul.

Groupe B : le Burkina Faso déjà qualifié, duel à trois pour la 2ᵉ place

Résultats 2ᵉ journée :

Cameroun 0-0 Afrique du Sud : Un nul frustrant pour le Cameroun, dominateur mais inefficace.

Égypte 1-2 Burkina Faso : Les Burkinabè ont renversé les Égyptiens et validé leur ticket pour les quarts.

Classement :

Burkina Faso – 6 pts (+2)

Afrique du Sud – 4 pts (+1)

Cameroun – 1 pt (-1)

Égypte – 0 pt (-2)

3ᵉ journée (dimanche 6 avril) :

Burkina Faso vs Afrique du Sud (14h00, El Jadida) : L’Afrique du Sud doit éviter la défaite pour rester devant le Cameroun et se qualifier.

Cameroun vs Égypte (17h00, Casablanca) : Dernière chance pour le Cameroun ; seul un succès peut permettre de rêver.

Groupe C : la Gambie se relance, duel tendu à venir entre prétendants

Résultats 2ᵉ journée :

Gambie 5-1 Somalie : Festival offensif des Gambiens face à la lanterne rouge.

Tunisie 0-0 Sénégal : Un match fermé où chaque équipe a préféré sécuriser le point du nul.

Classement :

Tunisie – 4 pts (+3)

Sénégal – 4 pts (+1)

Gambie – 3 pts (+3)

Somalie – 0 pt (-7)

3ᵉ journée (lundi 7 avril) :

Sénégal vs Somalie (17h00, El Jadida) : Le Sénégal doit prendre au moins un point pour assurer sa place en quarts. C’est normalement largement dans les cordes des Lionceaux de la Teranga.

Gambie vs Tunisie (20h00, Casablanca) : Match à haute intensité : une victoire pourrait propulser la Gambie en tête du groupe, alors que la Tunisie peut se contenter d’un nul.

Groupe D : le Mali en quarts, la Côte d’Ivoire bien placée

Résultats 2ᵉ journée :

Angola 0-0 Côte d’Ivoire : Résultat frustrant pour les Ivoiriens, qui ont manqué de réalisme.

Centrafrique 0-2 Mali : Le Mali a confirmé son statut avec une victoire maîtrisée.

Classement :

Mali – 6 pts (+3)

Côte d’Ivoire – 4 pts (+5)

Angola – 1 pt (-1)

Centrafrique – 0 pt (-7)

3ᵉ journée (lundi 7 avril) :

Mali vs Côte d’Ivoire (14h00, El Jadida) : Un duel pour la première place du groupe. Le Mali peut se contenter d’un nul

Angola vs Centrafrique (17h00, Casablanca) : L’Angola doit gagner largement et espérer un faux pas ivoirien pour se qualifier.

La dernière journée s’annonce haletante, avec des places encore à prendre dans presque tous les groupes. Rendez-vous dimanche et lundi pour connaître les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale de cette CAN U17 2025.