Revirement inattendu: la Côte d’Ivoire renonce à accueillir la Coupe d’Afrique U20 – l’Égypte prête à prendre le relais?

Le monde du football africain est secoué par une nouvelle inattendue : la Côte d’Ivoire a refusé d’accueillir la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans. Le tournoi devait se dérouler du 26 avril au 18 mai 2025, mais la Confédération Africaine de Football (CAF) doit maintenant chercher d’urgence un nouvel organisateur.

Pourquoi la Côte d’ivoire a-t-elle refusé?

Sur le site Foot Africa ainsi que des experts indépendants, la décision serait liée à des difficultés financières et organisationnelles. La préparation du tournoi nécessite des investissements importants et le respect d’un certain nombre d’exigences strictes de la part de la CAF et de la FIFA. Il semble que les autorités ivoiriennes n’aient pas été en mesure de garantir le respect de toutes ces conditions.

L’Égypte, principal candidat au remplacement

Après le désistement de la Côte d’Ivoire, l’Égypte apparaît comme le principal candidat pour accueillir le tournoi. Initialement, le pays ne prévoyait que d’aider à l’organisation, mais avec son infrastructure de football bien développée, l’Égypte semble être l’option la plus crédible.

Atouts de l’Égypte pour accueillir le tournoi :

Stades modernes et complexes d’entraînement

Réseau de transport développé, facilitant les déplacements des équipes

Expérience dans l’organisation de tournois majeurs, notamment la Coupe d’Afrique des Nations pour les seniors

Si la CAF choisit l’Égypte, le tournoi pourrait se dérouler aux dates prévues, minimisant ainsi l’impact du retrait de la Côte d’Ivoire.

Impact sur la qualification pour la Coupe du Monde U20

La Coupe d’Afrique des Nations U20 constitue aussi une étape clé pour la qualification à la Coupe du Monde U20 de la FIFA. Le tournoi mondial aura lieu au Chili du 27 septembre au 19 octobre 2025, et seules les quatre meilleures équipes africaines obtiendront leur billet pour la compétition.

Si la CAF ne trouve pas rapidement un nouveau pays hôte, un report du tournoi est envisageable. Dans le pire des cas, une annulation pourrait survenir, ce qui porterait un coup dur aux équipes africaines et à leurs jeunes talents en quête d’exposition internationale et nécessiterait de trouver une façon d’organiser les qualifications des quatre pays à qualifier pour la Coupe du Monde

Un défi de taille pour l’Égypte

Si l’Égypte accepte d’organiser le tournoi, son équipe U20 devra affronter une opposition de haut niveau dans son groupe, avec des adversaires redoutables :

Maroc

Afrique du Sud

Nigeria

Ces nations possèdent une solide réputation en matière de formation des jeunes talents. Ainsi, les Pharaons devront relever un grand défi pour atteindre la finale et obtenir une qualification pour la Coupe du Monde U20.

La dernière Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans (CAN U20) s’est déroulée en 2023 en Égypte, où le Sénégal a remporté le titre en battant les Pharaons en finale.​ Le Sénégal, tenant du titre, évoluera dans le groupe C aux côtés de la Zambie, du Kenya et de la Sierra Leone.​

La balle est maintenant dans le camp de la CAF, qui doit rapidement trancher. Le temps presse et une décision est attendue dans les prochains jours. Le match d’ouverture est programmé pour le 27 avril 2025, et la finale le 18 mai 2025.​