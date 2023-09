Macky Sall a officiellement désigné son dauphin pour la Présidentielle de février 2024. L’actuel Premier ministre, Amadou Ba, représentera la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais ce choix de Macky Sall ne passe pas aux yeux de tous ses partisans.

Le Premier ministre sénégalais, Amadou Ba, a été désigné, ce samedi, par le Président Macky Sall pour représenter la coalition Benno Bokk Yakaar à la Présidentielle de 2024. C’est à l’issue d’une réunion tenue à la Présidence, entre Macky Sall et plusieurs leaders de partis membres de la coalition, que la décision a été prise. Cette décision a été lue par le Haut représentant du Président sénégalais, Moustapha Niasse. « Nous avons retenu monsieur Amadou Ba, actuel Premier ministre, comme candidat de Benno Bokk Yakaar et de la grande majorité présidentielle », a-t-il déclaré. Il a également ajouté que le candidat désigné « pourrait être un leader rassembleur » même au-delà de la coalition.

Le meilleur parmi une dizaine de candidats

Pour Macky Sall et ses proches, la coalition ne pourrait avoir meilleur candidat. D’abord, Amadou Ba « connaît […] très bien le plan Sénégal émergent pour assurer la poursuite des politiques économiques, sociales et environnementales », précise Moustapha Niasse. Macky Sall, pour sa part, lui reconnaît, entre autres, des « qualités d’humilité, d’écoute ». Son parcours non plus ne passe pas inaperçu. Énarque, Amadou Ba est inspecteur des impôts. Il cumule aussi plusieurs années d’expérience en tant que ministre de l’Économie et des Finances, de 2013 à 2019, ministre des Affaires étrangères jusqu’en 2020 et Premier ministre depuis septembre 2022. C’est donc lui que Macky Sall a préféré parmi la dizaine de candidats qui avaient manifesté leur volonté de briguer la magistrature suprême dans le camp présidentiel. Au grand dam de tous les autres chez qui des mécontentements se font ressentir à grands bruits.

Vers une dislocation de la coalition ?

Parmi les grands mécontents de la désignation d’Amadou Ba, Aly Ngouille Ndiaye, actuel ministre de l’Agriculture et candidat déclaré au scrutin de février 2024. Pour manifester clairement sa position, il a annoncé, samedi soir, sa démission du gouvernement. Indiquant qu’il est temps pour lui « de relever de nouveaux défis ».

Au sein de Benno Bokk Yakaar, une coalition de partis aussi divers que différents, c’est l’ambiance bizarre de fin de règne qui prévaut. Une ambiance marquée par la mésentente, chacun voulant tirer le drap de son côté. Et ça, Macky Sall lui-même l’avait prédit. À cette allure, la coalition, qui a dirigé le pouvoir d’État pendant des années, risque de disparaître simplement. Et de laisser les candidats se présenter individuellement, en dépit de l’appel de Macky Sall à l’unité.