Présidentielle : les Sénégalais aux urnes, ce dimanche

Ils sont quelques 7 millions de Sénégalais à vouloir se rendre aux urnes, dimanche, pour élire leur président de la République. L’élection se tiendra enfin, après plusieurs allers-retours.

Dimanche 24 mars 2024. Jour de vote au Sénégal. Une élection pas comme les autres, puisque c’est la première élection présidentielle du pays à laquelle le Président sortant n’est pas candidat à sa propre succession. De plus, la tenue de cette élection a fait l’objet de plusieurs allers-retours entre le Conseil constitutionnel et le Président Macky Sall, depuis que ce dernier a décidé unilatéralement de reporter le scrutin initialement prévu pour le 25 février.

De 19 à 17 candidatures

Au total, 19 dossiers de candidature ont été validés par le Conseil constitutionnel. Mais réellement, 17 candidats vont effectivement s’affronter puisque deux d’entre eux se sont retirés en faveur d’un autre candidat. Il s’agit de Habib Sy et de Cheikh Tidiane Dièye qui se sont désistés en faveur de Bassirou Diomaye Faye. Même si leur désistement n’a pas été accepté par le Conseil constitutionnel, il est clair que les deux hommes ne sont plus considérés comme faisant partie de la course à la Présidence.

Il reste donc 17 concurrents dont quatre grands noms : Amadou Ba de la coalition Benno Bokk Yakaar, l’ancien Premier ministre et ancien candidat, Idrissa Seck, l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, et bien sûr Bassirou Diomaye Faye de l’ex-Pastef. Des quatre prétendants, ce dernier semble en meilleure posture, étant donné que son parti bien que dissous, lui et son président, Ousmane Sonko, ont actuellement le vent en poupe au Sénégal. À cela s’ajoute le soutien du PDS de Me Abdoulaye Wade qui vient renforcer les atouts de Bassirou Diomaye Faye.

Près de 2 500 observateurs déployés

Pour ce scrutin, une foule d’observateurs a été déployée sur le terrain. De la communication faite, ce samedi, par le responsable de la formation et de la communication à la Direction générale des élections (DGE), Birame Sène, il ressort que 2 457 observateurs au total ont été accrédités au Sénégal dans le cadre du scrutin du dimanche. Sur ces 2 457 observateurs, 1 568 sont des nationaux tandis que les 889 restants proviennent d’organismes internationaux. Ce nombre impressionnant d’observateurs témoigne de l’importance de ce scrutin dont la tenue à cette date n’était pas gagnée d’avance.