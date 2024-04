Sénégal : installation, ce jour, de Bassirou Diomaye Faye dans le fauteuil présidentiel

Au Sénégal, tout est fin prêt pour la cérémonie d’investiture du nouveau Président, Bassirou Diomaye Faye. Une grande cérémonie à laquelle sont attendues plusieurs délégations étrangères conduites par des chefs d’État et différentes autorités.

C’est le Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio qui servira de cadre à la cérémonie d’investiture du successeur de Macky Sall, le Président Bassirou Diomaye Faye. Sur place, tout est prêt ; les organisateurs de l’événement ont veillé au grain. L’enjeu est de taille.

Des détails du programme de la cérémonie

Suivant le programme établi, l’accueil et l’installation des invités se feront entre 8h00 et 10h00 heure locale et GMT. Mais, c’est à partir de 11h10 que le président du Conseil ouvrira la séance et accordera la parole au chef du greffe qui se chargera de lire, pour la circonstance, la décision proclamant les résultats de l’élection présidentielle du 24 mars 2024.

Tout ceci se fera bien avant l’installation du Président élu dans la salle qui n’interviendra qu’à 11h20. Il aura l’occasion d’écouter à 11h25 le discours du président du Conseil constitutionnel qui l’invitera par ailleurs à prêter le serment ci-après : « Devant Dieu et devant la Nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d’observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale, de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l’unité africaine ».

Entre 11h45 et 12h00, Bassirou Diomaye Faye recevra les insignes du pouvoir qu’il détient désormais, à savoir : l’écharpe de Grand-Croix de l’Ordre national du Lion et le Collier du Grand-Maître de l’Ordre national du Lion. Viendra ensuite le moment très attendu de son discours où il devra présenter les grandes lignes de son programme à la tête du pays. À 12h30, le nouveau Président recevra les félicitations des membres du Conseil constitutionnel, des premières dames, des dirigeants étrangers et des autres invités de marque.

Sept chefs d’État attendus

La cérémonie de ce jour connaîtra la participation de plusieurs chefs d’État de la sous-région qui ont effectivement confirmé leur présence. Il s’agit du Gambien Adama Barrow, du Bissau-Guinéen Umaro Sissoco Embaló, du Sierra-Léonais Julius Maada Bio, du Cap-Verdien José Maria Neves, du Ghanéen Nana Akufo-Addo, du Guinéen Mamadi Doumbouya et du Mauritanien Mohamed Ould El-Ghazaouani. La Côte d’Ivoire sera représentée par son vice-président, Tiémoko Meyliet Koné, le Mali par le président du Conseil national de transition, le colonel Malick Diaw, et le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Le président de l’Assemblée législative de transition du Burkina Faso ainsi que le ministre burkinabè des Affaires étrangères sont également attendus à la cérémonie.

Au niveau des organisations régionales, le président de la Commission de l’Union africaine et le président de la Commission de la CEDEAO participeront aussi à la cérémonie de ce jour.