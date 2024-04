Le Sahara a-t-il rapproché Mohammed VI et Emmanuel Macron ?

Le roi du Maroc, Mohammed VI, est annoncé en France pour une visite privée. Outre une visite prévue chez sa mère, le souverain pourrait rencontre le Président Emmanuel Macron.

Mohammed VI, roi du Maroc, est annoncé en France. Le souverain marocain devrait profiter de son séjour sur place pour rendre visite à sa mère, Lalla Latifa. Installée en région parisienne, son état de santé se serait dégradé, selon la presse marocaine. Ce qui pourrait justifier ce déplacement du roi marocain.

Relations tendues entre le royaume et la France

Cela fait bien longtemps que le roi Mohammed VI n’a plus mis les pieds dans l’hexagone. Ce, en raison de la détérioration des relations entre le royaume et la France. Comme destinations préférées, Mohammed VI avait jeté son dévolu sur des pays comme le Gabon et autres Émirats arabes Unis.

Seulement, le Gabon n’est plus aussi attractif pour le roi, d’autant que son ami et frère, Ali Bongo Ondimba, a été éjecté par un putsch militaire. Avec les récents développements, Mohammed VI n’éprouve plus de difficultés à faire un tour en France. La reconnaissance par la France de la marocanité économique du Sahara est passée par là.

Rencontre entre Mohammed VI et Emmanuel Macron

En effet, il y a quelques semaines, le Président français Emmanuel Macron avait instruit son nouveau ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, de tourner la page de la brouille entre Paris et Rabat, notamment en lien avec la question du Sahara. Le chef de la diplomatie française avait alors annoncé faire de cette question une affaire personnelle.

Aujourd’hui, nul doute que la décision de Paris de financer des projets au Sahara a été un lubrifiant dans les relations entre le Maroc et la France. La page de la brouille semble tournée, le roi est annoncé en France. Lors de ce séjour, une rencontre dans un cadre privé avec le Président français Emmanuel Macron n’est pas à exclure, relève la presse marocaine.