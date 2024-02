Stéphane Séjourné au Maroc demain, Paris et Rabat pressés d’aller en lune de miel !

Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, est annoncé au Maroc, demain. Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, après une période de tensions.

Les choses s’accélèrent dans les relations entre la France et le Maroc. Un rapprochement amorcé par les deux pays, après une période de forte tension. C’est dans ce contexte que le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, est annoncé au Maroc. Un déplacement dans la capitale Rabat, que le chef de la diplomatie française doit effectuer demain, lundi 26 février 2024. Cette visite s’inscrit dans le nouvel agenda de rapprochement entre les deux pays.

Le point d’orgue de cette visite sera une rencontre avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Cette réunion, prévue lundi matin à Rabat, permettra aux deux hommes d’aborder divers sujets d’intérêt commun, notamment la coopération bilatérale dans les domaines économique, sécuritaire et culturel. Les questions régionales, telles que la situation au Sahel et la crise libyenne seront aussi évoquées, de même que le dossier du Sahara occidental.

Normalisation entre la France et le Maroc…

Sur ce dernier point, Rabat cherche à décrocher une nouvelle position française, reconnaissant tout simplement la marocanité du Sahara, comme l’a fait l’Espagne. Cette visite de Stéphane Séjourné est une nouvelle étape positive dans la normalisation des relations entre la France et le Maroc. La reprise du dialogue entre les deux pays étant essentielle pour la stabilité et la prospérité de la région.

Il s’agit de la première visite officielle de Stéphane Séjourné au Maroc depuis sa prise de fonction, en janvier 2024. Cette rencontre avec Nasser Bourita permettra de relancer la coopération bilatérale et d’aborder les questions régionales d’intérêt commun. Il s’agit d’une visite qui symbolise la volonté des deux pays de dépasser les tensions et de construire une relation plus forte.

…pressés d’aller en lune de miel

Il est important de noter que la situation au Maroc est actuellement en proie à des tensions sociales et politiques. Le mouvement de contestation Hirak, qui réclame des réformes sociales et économiques, est toujours actif. De plus, le Maroc est confronté à une crise économique aggravée par la pandémie de Covid-19 et des années consécutives de sècheresse. Sans compter que le pays vit encore sous le poids du séisme qui a durement frappé Al Haouz.

Dans ce contexte, la visite de Stéphane Séjourné est une occasion pour la France de réaffirmer son soutien au Maroc et de contribuer à la recherche de solutions aux défis auxquels le pays est confronté. Notons que cette visite, initialement prévue fin février, avait été décalée au 2 mars sur demande des autorités marocaines. Mais visiblement, Paris et Rabat sont pressés d’aller en lune de miel. En atteste le récent déplacement des trois sœurs du roi à Paris.