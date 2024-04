La France confirme la marocanité économique du Sahara et fâche davantage l’Algérie

Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a réaffirmé la position de la France sur le Sahara. Soulignant la reconnaissance du développement économique de la région par le Maroc, Paris continue de fâcher Alger.

Lors d’une interview conjointe à France 24 et RFI, Séjourné a confirmé le soutien français à la marocanité économique du Sahara. « Le Maroc développe économiquement cette zone. Nous avons même été un peu au-delà puisque nous allons même faire venir des opérateurs publics pour la développer avec eux », a déclaré le chef de la diplomatie française.

🇲🇦🇫🇷 | Interrogé sur une éventuelle reconnaissance diplomatique française de la marocanité du Sahara, @steph_sejourne affirme que toute initiative dépendra de Mohamed VI et d'Emmanuel Macron. "C'est entre les deux chefs d'états que cela se gérera et se règlera". Rappelons que… pic.twitter.com/r7LKELIQR7 — Morocco Intelligence (@MoroccoIntel) April 9, 2024

Concernant la reconnaissance diplomatique, le ministre français a indiqué que la question est du ressort des deux dirigeants, marocain et français. Séjourné a également salué le rôle croissant du Maroc en tant que puissance régionale affirmée, capable de contribuer à la stabilité et à l’organisation régionale dans le Sahel.

La position du Maroc confortée

Le ministre français a réitéré le soutien de la France aux initiatives marocaines dans la région, soulignant la volonté du Maroc de tisser des liens avec ses voisins. Cette position française s’inscrit dans la continuité des déclarations récentes du ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Franck Riester. L’officiel avait salué les efforts du Maroc en termes d’investissement au Sahara et la volonté de la France d’accompagner ces efforts.

La dynamique ouverte par ma récente visite au Maroc se poursuit aujourd'hui avec une séance de travail avec mon homologue, Nasser Bourita. La relation entre la France et le Maroc est unique ! 🇫🇷🇲🇦 pic.twitter.com/XI2yLbxRVe — Stéphane Séjourné (@steph_sejourne) April 9, 2024

La confirmation de la marocanité économique du Sahara par la France et son soutien aux initiatives régionales du Maroc constituent des développements importants qui confortent la position du Maroc sur ce dossier. Elle pourrait représenter une aubaine pour le développement de la région et aussi attirer de nouveaux investissements étrangers. En plus de créer des emplois et d’améliorer le niveau de vie des populations locales.

Une défiance à l’égard de l’Algérie

La position française est un soutien important pour le Maroc dans son différend avec l’Algérie sur le Sahara. Ce qui pourrait d’ailleurs inciter d’autres pays à suivre l’exemple de la France et à reconnaître la marocanité du Sahara. Le soutien de la France aux initiatives marocaines dans le Sahel est perçu comme important pour la stabilité de la région. Le Maroc joue un rôle de premier plan dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé.

Sa collaboration avec la France est essentielle pour la réussite de cette mission. La réaction du côté de l’Algérie, qui ne s’est toujours pas prononcée sur les derniers développements, est très attendue. Surtout quand on sait qu’Alger est un soutien indéfectible du Front Polisario, la branche armée du Sahara. Les autorités algériennes prendront certainement des mesures face à ce qu’elles considèrent comme une défiance à leur égard.