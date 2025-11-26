Côte d’Ivoire, Blé Goudé accuse Nady Bamba : la guerre froide éclate autour de Laurent Gbagbo

Charles Blé Goudé règle ses comptes avec l’épouse de Laurent Gbagbo. Le leader du COJEP accuse Nady Bamba de l’empêcher de rencontrer son ancien mentor.

Dans une sortie explosive, Charles Blé Goudé a livré des accusations directes contre Nady Bamba, l’épouse de Laurent Gbagbo, qu’il accuse d’être à la manœuvre pour l’empêcher de revoir l’ex-chef de l’État. Au-delà du conflit personnel, c’est toute la recomposition de la gauche ivoirienne qui se trouve relancée.

Une rupture silencieuse exposée au grand jour

Depuis sa libération par la CPI et son retour discret en Côte d’Ivoire, Charles Blé Goudé entretenait un discours mesuré, souvent vigilant lorsqu’il s’agissait d’évoquer Laurent Gbagbo. Aujourd’hui, ce silence est rompu. L’ancien ministre de la Jeunesse, figure de la « galaxie patriotique », dit avoir « trop longtemps gardé le silence pour protéger » celui qu’il continue d’appeler son mentor.

Mais les révélations qu’il fait désormais tranchent radicalement avec ce ton de retenue. Selon lui, Nady Bamba, devenue épouse de Laurent Gbagbo durant l’exil, a orchestré une stratégie visant à l’exclure du cercle présidentiel : « Tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo », lui aurait transmis Nady Bamba par le biais de son directeur de cabinet. Ce message, selon Blé Goudé, s’accompagnait de menaces indirectes, signe d’une volonté délibérée de couper définitivement les ponts.

Un isolement construit ? Les indices avancés par Blé Goudé

Pour étayer ses accusations, le leader du COJEP décrit plusieurs années de tentatives infructueuses : courriers officiels restés lettre morte, interventions de dignitaires et chefs traditionnels, recours à des médiateurs reconnus, sollicitations privées auprès de proches communs. Aucun de ces canaux n’a permis la moindre entrevue. Pour Blé Goudé, ces échecs ne peuvent s’expliquer que par une volonté claire de bloquer toute rencontre.

Cette situation, dans son récit, n’est pas seulement une affaire personnelle. Elle s’inscrirait dans une stratégie plus large de « prise de contrôle » de l’espace politique gravitant autour de Laurent Gbagbo.

La gauche ivoirienne prise dans un système de rivalités internes

Charles Blé Goudé ne limite pas ses accusations vis-à-vis de Nady Bamba. Il met également en cause Stéphane Kipré, gendre de Laurent Gbagbo et figure politique montante. Selon lui, ce dernier serait « parrainé » par Nady Bamba dans un « conglomérat » ayant pour objectif de remodeler la gauche ivoirienne : « Ce sont eux qui sont venus nous diviser à gauche ».

Ces propos s’insèrent dans un contexte déjà marqué par une fragmentation sérieuse : éclatement du FPI historique, création du PPA-CI par Laurent Gbagbo, exaspération de nombreux cadres de l’ancien régime, montée des ambitions individuelles dans l’opposition. L’intervention publique de Blé Goudé jette une lumière crue sur les luttes d’influence au sein du camp opposé au RHDP. Elle souligne une réalité longtemps tue : la gauche ivoirienne n’a jamais réussi à retrouver l’unité perdue depuis la crise post-électorale de 2010-2011.

Un ancien lieutenant qui veut encore croire en la réconciliation

Malgré la virulence de ses accusations, Charles Blé Goudé évite soigneusement de rompre symboliquement avec Laurent Gbagbo. Au contraire, il réaffirme son admiration et sa disponibilité : « J’ai encore beaucoup de choses à lui apporter ».

Cette position nuancée traduit un double objectif :

Isoler Nady Bamba comme antagoniste principale, sans s’en prendre frontalement à Gbagbo ;

Se repositionner dans le champ politique, en conservant une porte ouverte à un retour dans la galaxie de l’ex-Président.

Pour Blé Goudé, cette crise n’est peut-être pas seulement une affaire de loyauté blessée : elle touche aussi sa survie politique, alors que son mouvement peine à s’imposer et que ses marges de manœuvre dépendent encore de l’aura de son ancien mentor.

Quels enjeux pour la scène politique ivoirienne ?

Ces déclarations pourraient avoir des répercussions importantes. La première pourrait être une pression accrue sur le PPA-CI. Le parti de Laurent Gbagbo devra clarifier son positionnement : Nady Bamba est-elle devenue une actrice politique centrale ? Ces accusations seront-elles démenties ? Gbagbo tentera-t-il de recoller les morceaux ?

La deuxième répercussion pourrait concerner un repositionnement de Blé Goudé lui-même. En effet, cette sortie peut être lue comme une stratégie de l’ancien ministre : se poser en victime d’une « cour » jugée trop influente ; récupérer une partie de l’opinion patriotique, nostalgique de la période FPI ou encore préparer une éventuelle alliance ou recomposition au sein de l’opposition. Ces déclarations pourraient ouvrir la voie à une nouvelle fracture au sein de la gauche. L’opposition ivoirienne, déjà divisée entre PPA-CI, FPI, plateformes citoyennes et autres mouvements, pourrait voir apparaître une nouvelle faille, cette fois directement liée à l’entourage proche de Laurent Gbagbo.

Reste à voir si Laurent Gbagbo réagira, et surtout si une médiation est encore possible entre deux hommes dont les destins politiques ont pourtant été étroitement liés pendant plus d’une décennie.