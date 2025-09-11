Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo reçoit plusieurs opposants après le rejet de sa candidature

Au lendemain du rejet de sa candidature, Laurent Gbagbo a rencontré plusieurs opposants ivoiriens, dont Pascal Affi N’Guessan, le PDCI et un représentant du GPS. Ces premiers contacts traduisent une volonté de rapprochement au coeur de la contestation d’un quatrième mandat d’Alassane Ouattara.

Après l’invalidation de sa candidature pour la présidentielle d’octobre 2025, l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a multiplié les rencontres avec d’autres figures de l’opposition. Ces échanges, organisés le 10 septembre à son cabinet de Cocody, traduisent une volonté de rapprochement face au quatrième mandat envisagé par le chef de l’État sortant, Alassane Ouattara.

Des retrouvailles avec Affi N’Guessan

Laurent Gbagbo a d’abord reçu Pascal Affi N’Guessan, président du Front populaire ivoirien (FPI) et ancien Premier ministre sous sa présidence (2000-2003). Les deux hommes, en froid depuis plusieurs années, se retrouvent aujourd’hui dans une situation commune : leurs candidatures respectives ont été rejetées par le Conseil constitutionnel. Celui-ci a estimé qu’il manquait près de 20 000 parrainages au dossier d’Affi N’Guessan.

« Nous sommes dans le même bateau », a déclaré ce dernier, soulignant la nécessité d’une convergence entre les forces de l’opposition.

L’ancien chef de l’État a ensuite échangé avec une délégation du Parti démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA), conduite par son vice-président Noël Akossi Bendjo. Enfin, il a rencontré un représentant du mouvement Générations et peuples solidaires (GPS) de Guillaume Soro, actuellement en exil.

Selon un participant, ces réunions s’apparentaient avant tout à une « première rencontre de prise de contact », sans qu’un programme commun n’ait été dévoilé pour l’instant.

Une opposition en quête de stratégie commune

Ces initiatives interviennent alors que des contestations existent autour d’un éventuel quatrième mandat d’Alassane Ouattara. Du côté du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) de Laurent Gbagbo, les militants affichent leur détermination. « Nous allons continuer la lutte politique pacifique contre un quatrième mandat et tout faire pour que nos droits soient respectés », a affirmé Sébastien Dano Djédjé, président exécutif du PPA-CI, lors d’un point presse.

Ces rencontres pourraient être le début d’une nouvelle dynamique d’unité au sein de l’opposition ivoirienne, longtemps divisée, à l’approche d’un scrutin décisif pour l’avenir politique du pays.