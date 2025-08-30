Présidentielle 2025, Le Conseil Constitutionnel ivoirien retient 60 candidatures!

Vendredi 29 août le Conseil Constitutionnel de Côte d’Ivoire a rendu publique la liste provisoire des candidatures à la présidentielle de 2025 à Abidjan.Tout bien considéré, 60 prétendants à la magistrature suprême ont été retenus, à quelques semaines de l’élection prévue le 25 octobre 2025, d’après un communiqué signé par sa présidente, Chantal Nanaba Camara.

Dès le 1er juillet, date de l’ouverture du bureau des dépôts de dossiers de candidature à l’élection présidentielle de 2025, c’est la bousculade. Parmi ces candidatures, figurent celles de l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, de l’ex-Première dame de Côte d’Ivoire Simone Ehivet, de l’ex-CEO du Crédit Suisse, Tidjane Thiam, se clôturant le 26 août 2025 par celle du Chef de l’Etat, Alassane Ouattara lui-même, à la Commission Électorale Indépendante (CEI). Ils sont reçus par la CEI qui transmet leurs dossiers au Conseil Constitutionnel au plus tard dans les 72 heures qui suivent la date de clôture de réception desdites candidatures. C’est donc chose faite, pour 60 candidats…

Avec trois surprises de taille…

M Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, qui ne figuraient pas sur la liste électorale, ont été investis par leur parti en dépit de leur inéligibilité. Le président sortant Alassane Ouattara, candidat du RHDP (pouvoir), est à nouveau candidat pour un 4e mandat, jugé «anticonstitutionnel» par l’opposition. Trois candidats que le Conseil Constitutionnel semble avoir toutefois… acceptés.

Un délai pour de possibles réclamations

Une phase de contestation est désormais ouverte en accord avec l’article 56 du code électoral, Les candidats, ainsi que les partis ou groupements politiques les parrainant, disposent jusqu’au lundi 1er septembre à 18 heures pour déposer leurs réclamations auprès du secrétariat général du Conseil constitutionnel, situé au Plateau. Les recours doivent être fournis en dix exemplaires originaux et consignés dans un registre prévu à cet effet. Passé ce délai, aucune observation ne sera acceptée. Le Conseil constitutionnel est la juridiction chargée de la régulation du fonctionnement de la République. Il est seul juge de l’élection présidentielle et des élections parlementaires. La liste provisoire n’est donc toutefois pas définitive…

En majorité sur la liste provisoire des Candidats, les indépendants et la jeunesse : au milieu des 60 noms retenus, plus de 30 candidats se présentent en tant qu’indépendants. L’institution souligne également la présence de plusieurs jeunes postulants, âgés de moins de 40 ans, signe d’un renouvellement générationnel qui pourrait marquer cette élection.

Postérieurement à l’examen des éventuelles contestations, le Conseil constitutionnel arrêtera la liste définitive des candidats. Celle-ci sera publiée au plus tard le 10 septembre, ouvrant officiellement la campagne électorale en vue du scrutin d’octobre.

La Liste provisoire des Candidats s’établit donc ainsi :

1. Mohamed Kouakou N’DA (Indépendant)

2. Yves Michel Junior Dabe (Front Patriotique Panafricain, FPP)

3. René Adoh Brou (Indépendant)

4. Henriette Lagou (Groupement des Partenaires Politiques pour la Paix, GP-PAIX)

5. Mé N’Guessan (Indépendant)

6. Désiré Kouamé N’Guessan (Union pour le Rayonnement de la Côte d’Ivoire, URCI)

7. Jean-Louis Billon (Congrès Démocratique, CODE)

8. Dinignanko Coulibaly (Parti des Socio-Démocrates Ivoiriens, PSDI)

9. Olyvier Tra Bi Kouety (Cercle National Patriotique pour une Côte d’Ivoire Nouvelle, CNPCIN)

10. Norbert Sehi Ballo (Indépendant)

11. Jean-François Ehoussou Kouassi (Indépendant)

12. Jean Rémy Athacou (Indépendant)

13. Namory Traoré (Mouvement des Leaders pour une Côte d’Ivoire Prospère, MLPCI)

14. Kouamé Armand Koffi (Parti Démocratique pour la Stabilisation de la Paix en Côte d’Ivoire, PDSPCI)

15. N’GORAN Landry Wilfried Kouassi (Indépendant)

16. Evrard Koffi N’Goran (Indépendant)

17. Pascal Affi N’Guessan (Front Populaire Ivoirien, FPI)

18. Justin Roméo Aboli Brou (Indépendant)

19. Nangone Bi Doua Augustin (Mouvement Progressiste de Côte d’Ivoire, MPCI -LEGAL)

20. Marcel Akré Songon (Parti des Hommes de Valeur de Côte d’Ivoire, PHVCI)

21. Félicité Gbagré Gbéguéhi (Indépendant)

22. Sékou Sangaré (Indépendant)

23. Olivier Vamy Djé Bi Djé (Indépendant)

24. Mamadou Soumahoro (Indépendant)

25. Appolinaire Dou Bi Tié (Indépendant)

26. Tidjane Thiam (PDCI-RDA)

27. Hermann Ankeman Niamké Bilé (Indépendant)

28. Xavier Kouassi (Nation pour la Démocratie et la Stabilité, NDES)

29. Charles Kader Gooré Bi Zih (Indépendant)

30. Ehivet Simone Épouse Gbagbo Mouvement des Générations Capables, MGC)

31. Wilfried Amagou Zahui (Indépendant)

32. Armand Yao Koffi (Indépendant)

33. Guillaume Guei (La République Nouvelle, LRN)

34. Baï Wakallet Oga Cyrill (Indépendant)

35. José Abel Guédé (Parti Ivoirien des Droits Authentiques, PIDA)

36. Soko Kohi (Indépendant)

37. Thomas Brice Noba (Nouvelle Convergence Citoyenne, NCC)

38. Michael Louoba (Mouvement National pour la Réconciliation et la Paix, MNRP)

39. Laurent Gbagbo (Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire, PPA – CI)

40. Lamoussa Djinko (Renouveau Démocratique, RD)

41. Kevin Fieni Koffi (Indépendant)

42. Andrée Jocelyne Douarou Zoh (Indépendant)

43. Ahoua Don-Mello Jacob (Indépendant)

44. Antoine Assalé Tiémoko (Aujourd’hui et Demain, la Côte d’Ivoire, ADCI)

45. Alassane Ouattara (RHDP)

46. Vincent Toh Bi (Indépendant)

47. Koffi Adjoua Pauline épse Papoin (Indépendant)

48. Tokpa Mimpleu Félix (Indépendant)

49. Loulou Yoro (Les Acteurs de la Nouvelle Côte d’Ivoire, ANCI)

50. Bonnahin Sounzahi Luc Armand (En Marche Côte d’Ivoire, EMCI)

51. Ettien Koffi Ayi Sylvie Marie-Claude (Indépendant)

52. Adissa Touré (Indépendant)

53. Abel Naki Gohou (Congrès pour la Renaissance Ivoirienne et Panafricaine, CRI – PANAFRICAIN)

54. ⁠Amadou Diaby (Indépendant)

55. ⁠Aboubakar Sanogo (Indépendant)

56. Amany Dénisard Delavallette Kouamé (Indépendant)

57. Lassina Bamba (Indépendant)

58. Gnoléba Remy Séri (Indépendant)

59. Hermann Essan Kouamé (Indépendant)

60. Bladi Dessihé Marie-Carine Epouse Davison (Nouvel Ivoirien Côte d’Ivoire Nouvelle, NICIN).

Visiblement, beaucoup de candidats ont désiré entrer dans l’arène, au delà des ténors traditionnels que sont Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Jean-Louis Billon, Pascal Affi N’Guessan, et… Simone Ehivet, ancienne épouse de Laurent Gbagbo quand il était au pouvoir. De quoi ouvrir très largement le jeu d’une possible alternance, peut-être trop largement même, pour qu’un candidat ou une candidate d’union de l’opposition puisse se dégager…