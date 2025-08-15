Côte d’Ivoire : Tiken Jah Fakoly appelle à un renouveau politique et à des élections inclusives

Figure emblématique du reggae africain et voix engagée de la société civile, Tiken Jah Fakoly a pris la parole sur la crise politique que traverse actuellement la Côte d’Ivoire. L’artiste dénonce la montée des tensions et appelle à un renouvellement profond de la classe politique, tout en exhortant à l’organisation d’élections libres, transparentes et inclusives.

Alors que la Côte d’Ivoire s’achemine vers des joutes électorales présidentielles dont sont exclus tous les ténors de l’opposition, l’atmosphère politique est extrêmement tendue dans le pays. De plus en plus de voix s’élèvent pour appeler à une élection inclusive. Parmi elles, Tiken Jah Fakoly.

Les mêmes erreurs se répètent

Dans une déclaration marquée par un ton grave, Tiken Jah Fakoly a dit « comprendre la frustration de l’opposition », rappelant les drames qui ont endeuillé le pays au cours des dernières décennies. « Les tensions sont en train de monter, et il est important que les leaders d’opinion s’expriment. Nous sommes nombreux, en tant qu’Ivoiriens, à être tristes, car nous ne pensions pas que ce qui est en train de se passer là allait se passer encore. C’est quand même incroyable », a-t-il affirmé.

Pour lui, les dirigeants actuels reproduisent les pratiques qu’ils avaient eux-mêmes subies lorsqu’ils étaient dans l’opposition. « La Côte d’Ivoire a connu trop de morts, trop de vies perdues, toujours à cause des hommes politiques et des décisions politiques prises », a-t-il insisté. L’artiste a également dénoncé l’absence de justice pour les victimes des violences passées. Évoquant les 3 000 morts de la crise postélectorale de 2010-2011, il a déploré : « Moi, je suis triste : 3 000 morts, et toujours aucun coupable ».

Selon lui, la frustration actuelle de l’opposition découle en grande partie du sentiment que les promesses d’élections véritablement libres et inclusives n’ont pas été tenues.

Message au président de la République

S’adressant directement au chef de l’État ivoirien, Tiken Jah Fakoly a lancé un appel fort : « Si le Président Laurent Gbagbo n’est pas candidat, il est important que lui-même ne le soit pas non plus. Cela permettrait d’engager un véritable processus de renouvellement de la classe politique ».

Pour le chanteur, ce geste symbolique ouvrirait la voie à une nouvelle génération de leaders capables de faire des propositions pertinentes et de restaurer la confiance des électeurs. En conclusion, Tiken Jah Fakoly a projeté son regard vers l’avenir : « En 2030, j’espère que, si nous, les Ivoiriens, nous nous levons pour défendre notre pays, et si nous savons dépasser nos appartenances régionales, religieuses ou ethniques pour défendre l’intérêt général, alors nous pourrons obtenir des élections libres, transparentes et inclusives ».

L’artiste appelle à donner une chance à une nouvelle génération d’hommes politiques présidentiables, et à laisser les Ivoiriens choisir librement, au-delà des clivages historiques qui divisent encore le pays.