Législatives en Côte d’Ivoire : le RHDP de Ouattara consolide sa domination parlementaire

Sans surprise, le parti du Président ivoirien Alassane Ouattara creuse l’écart face à ses adversaires et s’assure une majorité confortable dans un grand nombre de circonscriptions. Ce, à l’issue des élections législatives tenues le 27 décembre dernier. En effet, les premières tendances dessinent une Assemblée largement acquise au parti au pouvoir.

En Côte d’Ivoire, les élections législatives tenues le 27 décembre dernier confirment une dynamique politique déjà observée lors du précédent mandat. À la lumière des résultats provisoires rendus publics par la Commission électorale indépendante (CEI), le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) s’impose comme la principale force politique du futur Parlement.

Ce scrutin s’est déroulé dans un contexte politique particulier, marqué par une recomposition des équilibres partisans, la montée en puissance de candidatures indépendantes et l’absence remarquée du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), qui a choisi de ne pas participer au vote.

Une implantation territoriale solide pour le RHDP

Les résultats publiés jusqu’à présent mettent en évidence la forte implantation du RHDP sur l’ensemble du territoire national, en particulier dans le nord et le centre du pays. Dans plusieurs localités stratégiques, le parti au pouvoir enregistre des scores quasi unanimes, traduisant un ancrage politique durable et une mobilisation efficace de son électorat. Certaines circonscriptions affichent des résultats sans appel, avec des taux dépassant largement les 95%.

Ces performances s’expliquent notamment par la présence de figures de premier plan du parti, issues aussi bien de l’appareil gouvernemental que de la haute administration. De nombreux ministres et responsables nationaux ont conduit les listes du RHDP, renforçant ainsi la visibilité et l’attractivité du parti lors de cette consultation électorale. Cette stratégie de terrain, combinée à un maillage politique dense, a permis au RHDP de se positionner comme le principal bénéficiaire du scrutin législatif.

Le PDCI limite les dégâts mais recule à l’Assemblée nationale

Principal parti d’opposition engagé dans ces élections, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) parvient à conserver certaines de ses places fortes historiques, notamment dans des communes emblématiques du district d’Abidjan. Plusieurs figures bien connues du parti ont réussi à se faire réélire, confirmant une résistance locale malgré un contexte national défavorable.

Toutefois, cette relative stabilité masque un recul global. Le PDCI enregistre une diminution notable de son nombre de sièges par rapport à la législature sortante. Des bastions symboliques ont basculé au profit du RHDP, illustrant les difficultés du parti à maintenir son influence dans certaines zones urbaines et politiques clés. La perte de circonscriptions stratégiques, notamment dans des villes à forte valeur institutionnelle, constitue un revers important pour la formation dirigée par Tidjane Thiam.

Percée des indépendants et contestations locales

Autre fait marquant de ces Législatives : la progression de candidats indépendants. Dans plusieurs circonscriptions, des personnalités non investies par les grands partis ont réussi à s’imposer face aux formations traditionnelles. Ce phénomène témoigne d’une volonté d’une partie de l’électorat de privilégier des profils locaux, parfois en rupture avec les appareils politiques classiques.

Cependant, certains résultats suscitent des contestations. Dans certaines zones, des candidats malheureux dénoncent des irrégularités et annoncent leur intention de saisir les juridictions compétentes, notamment le Conseil constitutionnel, seul habilité à statuer sur le contentieux électoral.

Vers la proclamation complète des résultats

La Commission électorale indépendante doit annoncer, dans les prochaines heures, l’intégralité des résultats provisoires au niveau national. Ces chiffres permettront de confirmer la physionomie définitive de la nouvelle Assemblée nationale, qui devrait, sauf retournement majeur, rester largement dominée par le RHDP.

En attendant les éventuels recours et la validation finale, ces Législatives confirment une tendance lourde de la vie politique ivoirienne : la solidité du parti présidentiel face à une opposition fragmentée et à une scène politique en pleine mutation.