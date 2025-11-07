Côte d’Ivoire : le boycott annoncé par le Parti de Laurent Gbagbo secoue le paysage des Législatives du 27 décembre

Etienne Dione

Lecture 4 min.
Laurent Gbagbo
Laurent Gbagbo

Le retrait du Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) de la course aux Législatives du 27 décembre 2025 est une étape importante dans la vie politique ivoirienne. En refusant de participer au scrutin, la formation de Laurent Gbagbo entend dénoncer un cadre électoral qu’elle juge biaisé et peu crédible. Cette décision ravive les tensions entre le pouvoir et l’opposition, fragilise les dynamiques d’alliance et soulève des interrogations sur la légitimité du futur Parlement et sur la qualité du processus démocratique en Côte d’Ivoire.

Lors de son comité central qui s’est tenu le 6 novembre 2025, le PPA-CI de Laurent Gbagbo a annoncé qu’il ne participerait pas aux élections législatives prévues le 27 décembre. Le parti estime que les conditions d’un scrutin libre et transparent ne sont pas réunies, selon un communiqué publié dans la soirée.

Une exclusion contestée à la Présidentielle

Le PPA-CI explique un environnement « socio-politique délétère, marqué par la répression, les persécutions et le harcèlement judiciaire ». Il évoque une « répétition des pratiques de manipulation électorale, la partialité persistante des institutions de contrôle et la répression continue de l’opposition », qu’il juge « signes avant-coureurs d’un nouveau braquage électoral en préparation ». Le parti affirme qu’il ne reconnaîtra pas les résultats s’il estime qu’ils ne reflètent pas la souveraineté populaire.

LIRE AUSSI
Lire aussi 2
Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : le Conseil constitutionnel confirme la large victoire d’Alassane Ouattara

L’annonce du boycott s’inscrit dans un contexte de tension politique. Lors de la précédente Présidentielle, la candidature de Laurent Gbagbo avait été rejetée par le Conseil constitutionnel de Côte d’Ivoire au motif qu’il ne figurait pas sur la liste électorale et n’avait pas obtenu les parrainages requis. Le PPA-CI a dénoncé cette décision comme un « mépris de la Constitution » et une exclusion politique injustifiée. En particulier, l’ancien Président avait été condamné en 2018 à 20 ans de prison dans une affaire de « braquage » de la BCEAO (Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest), ce qui avait entraîné sa déchéance des droits civiques.

Alliances et divergences au sein de l’opposition

Il a été gracié en 2022, mais non amnistié, et sa radiation des listes électorales n’a pas été annulée. Le PPA-CI est membre du « Front commun » avec notamment le Parti démocratique de Côte d’Ivoire, Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA), dont le président est Tidjane Thiam. Toutefois, alors que le PPA-CI a décidé de boycotter les législatives, le PDCI-RDA a, lui, fait le choix de participer au scrutin. Cette divergence traduit un éclatement tactique au sein de l’opposition.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
Cote d’Ivoire : le bras droit de Gbagbo interpellé après ses appels à l’insurrection

En 2021, le PPA-CI avait participé aux législatives sous l’alliance avec le PDCI et obtenu 18 sièges. Cette fois, ce retrait annoncé pourrait affaiblir sa représentation parlementaire, tout en renforçant son rôle de dénonciateur du processus électoral. Pour le pouvoir en place, l’absence du PPA-CI ouvre potentiellement la voie à une victoire plus large des partis alignés avec l’État, dans un contexte où un des grands partis d’opposition ne concourt pas. Cela risque de limiter la pluralité du débat parlementaire et de fragiliser la légitimité perçue du futur Parlement.

Quelles répercussions pour le scrutin du 27 décembre ?

Pour l’opposition, le choix du boycott est double : il peut être vu comme un acte fort de protestation et de refus de légitimer un processus qu’elle considère verrouillé, mais il comporte aussi des risques, notamment celui d’un isolement politique, d’une perte d’influence institutionnelle et d’une absence de voix au Parlement pour défendre ses positions.

Pour les observateurs nationaux et internationaux, la tenue d’élections législatives sans la participation d’un acteur de premier plan comme le PPA-CI pose la question de la représentativité et de la sincérité du scrutin. Le contexte d’exclusion de leader et de faiblesse de l’opposition alimente les inquiétudes quant à la nature « pleinement démocratique » du processus.

Avatar photo
Très attaché à l’Afrique Centrale que je suis avec une grande attention. L’Afrique Australe ne me laisse pas indifférent et j’y fais d’ailleurs quelques incursions
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Drapeaux de l'Ethiopie et de l'Erythrée

L’Éthiopie accuse l’Érythrée de préparatifs militaires inquiétants pour la Corne de l’Afrique

Les relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée, déjà marquées par des décennies de méfiance mutuelle, connaissent un nouveau regain de tensions. Addis-Abeba exprime des inquiétudes...
Mohammed VI aux Émirats arabes unis

Mohammed VI à Abou Dhabi : Sahara et développement du monde arabe au cœur des échanges

Le roi Mohammed VI est arrivé à Abou Dhabi ce mercredi matin pour une visite privée aux Émirats arabes unis, marquant une nouvelle étape...
Arrestation

Cote d’Ivoire : le bras droit de Gbagbo interpellé après ses appels à l’insurrection

Damana Pickass, proche de Laurent Gbagbo et cadre influent du PPA-CI, a été arrêté à Bingerville après ses appels à l’insurrection. Cette interpellation intervient...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES OCTOBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025