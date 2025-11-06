Mohammed VI à Abou Dhabi : Sahara et développement du monde arabe au cœur des échanges

Le roi Mohammed VI est arrivé à Abou Dhabi ce mercredi matin pour une visite privée aux Émirats arabes unis, marquant une nouvelle étape dans la consolidation des relations fraternelles entre Rabat et Abou Dhabi. Ce déplacement royal intervient dans un climat diplomatique particulièrement favorable pour le Maroc, quelques jours après une importante décision du Conseil de sécurité de l’ONU sur la question du Sahara.

Parti de l’aéroport de Rabat-Salé mardi soir, le roi du Maroc, Mohammed VI, est arrivé à Abou Dhabi ce mercredi. Le souverain marocain a été accueilli avec les honneurs à son arrivée dans la capitale émiratie. Bien que de nature privée, cette visite a une forte portée politique et diplomatique, traduisant la solidité des liens historiques unissant les deux pays. Les relations maroco-émiraties, fondées sur le respect mutuel et une vision commune des enjeux régionaux, se sont renforcées au fil des ans, notamment sous l’impulsion du roi Mohammed VI et du cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan.

Le contexte : un vote historique à l’ONU

Ce rapprochement stratégique s’inscrit dans une conjoncture internationale où le Maroc bénéficie d’un soutien accru sur la scène diplomatique, en particulier sur le dossier du Sahara. Quelques jours avant le déplacement royal, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la Résolution 2797, saluée par le Maroc comme une importante avancée. Ce texte reconnaît le plan d’autonomie proposé par le Royaume comme une base sérieuse, crédible et réaliste pour résoudre le différend régional autour du Sahara.

Cette position est partagée par plusieurs alliés du Maroc, dont les Émirats arabes unis. Abou Dhabi s’est particulièrement distinguée lors des récentes discussions à l’ONU. Son représentant permanent a réaffirmé un soutien total à la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, qualifiant le plan d’autonomie de « seule solution viable », conforme au droit international et respectueuse de l’intégrité territoriale du Royaume. Cette prise de position renforce le front diplomatique du Maroc.

Un partenariat stratégique fondé sur la confiance

Au-delà du dossier du Sahara, la visite du roi Mohammed VI s’inscrit dans une dynamique de coopération globale entre Rabat et Abou Dhabi. Les deux nations collaborent étroitement dans de nombreux domaines : investissements, sécurité, énergie renouvelable, et développement durable. Le Maroc et les Émirats arabes unis partagent une vision commune pour la stabilité du monde arabe et la promotion du développement économique régional. Les deux pays ont multiplié les projets conjoints, notamment dans les secteurs de l’énergie verte, de l’agriculture moderne et des infrastructures.

Les Émirats ont également salué le Nouveau Modèle de Développement des provinces du Sud, lancé par le souverain marocain. Ce programme ambitieux, axé sur la création d’emplois et l’amélioration des conditions de vie des populations locales, illustre la volonté du Royaume d’intégrer pleinement ses provinces du Sud dans la dynamique nationale.

Des liens politiques et personnels solides

La relation entre le roi Mohammed VI et le Président émirati dépasse le cadre institutionnel. Elle repose sur une amitié personnelle et une confiance mutuelle de longue date. Cette proximité explique la constance du soutien émirati aux causes marocaines, mais aussi la coordination exemplaire entre les deux pays sur plusieurs dossiers régionaux, notamment la lutte contre l’extrémisme et la promotion du dialogue interreligieux. Les Émirats arabes unis ont d’ailleurs été parmi les premiers États arabes à ouvrir un consulat général à Laâyoune, signe de reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara.

Ce pas diplomatique avait déjà marqué un tournant dans la position du Golfe vis-à-vis de ce dossier stratégique. La visite privée du souverain marocain à Abou Dhabi intervient donc dans un contexte où les relations bilatérales se renforcent à tous les niveaux. Il n’est pas exclu qu’il ouvre la voie à de nouveaux accords de coopération économique et culturelle, ainsi qu’à une intensification des investissements émiratis au Maroc.