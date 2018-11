Les Emirats Arabes Unis dans la Corne de l’Afrique

Quoi de neuf ? Les Émirats arabes unis (EAU) élargissent leur rôle dans la Corne de l’Afrique. Avec d’autres puissances du Golfe, il élargit ses liens avec la région. Les rivalités stratégiques, notamment au sein du Conseil de coopération du Golfe, opposant les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite au Qatar, sont souvent à l’origine de l’influence croissante des puissances du Golfe.

Pourquoi est-ce important ? L’influence et la concurrence entre les États du Golfe pourraient remodeler la géopolitique de Horn. Les dirigeants du Golfe peuvent donner un coup de pouce à leurs homologues africains vers la paix; Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite ont tous deux contribué au récent rapprochement entre l’Érythrée et l’Éthiopie. Mais les rivalités entre les puissances du Golfe peuvent aussi semer l’instabilité, comme cela a été le cas en Somalie.

Qu’est-ce qui devrait être fait ? Les EAU, dont la présence de Horn est particulièrement marquée, devraient s’appuyer sur la diplomatie fructueuse Érythrée-Éthiopie. Il devrait continuer à soutenir la paix entre l’Érythrée et l’Éthiopie, en encourageant les deux parties à respecter leurs engagements. Abou Dhabi devrait remédier à ses divergences avec le gouvernement somalien et contribuer ainsi à calmer les tensions entre Mogadiscio et ses périphéries.

