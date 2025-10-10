Lalla Hasnaa promeut la biodiversité animale à Abou Dhabi pendant que le Maroc massacre ses chiens errants

Zainab Musa

Lecture 2 min.
La princesse Lalla Hasnaa, sœur du roi du Maroc, Mohammed VI
La princesse Lalla Hasnaa, sœur du roi du Maroc, Mohammed VI

Pendant que la princesse Lalla Hasnaa vante l’engagement écologique du Maroc au Congrès mondial de la nature, des milliers de chiens sont abattus dans les rues du royaume. Une opération de « nettoyage » qui s’accélère avant la Coupe du monde 2030. Le double discours marocain atteint ses limites.

Abou Dhabi célèbre le Maroc écologique. Rabat, elle, exécute ses chiens errants. Alors que la princesse Lalla Hasnaa défend la biodiversité devant les instances internationales, les municipalités marocaines multiplient les campagnes d’abattage. La contradiction est brutale.

Depuis plusieurs mois, les ONG de protection animale documentent une intensification des tueries. Chiens empoisonnés la nuit, abattus en pleine rue, éliminés sans protocole sanitaire. L’objectif : préparer les villes avant le Mondial 2030, que le Maroc coorganisera avec l’Espagne et le Portugal. Aucun plan officiel n’existe, mais le calendrier parle de lui-même.

La vitrine verte de Lalla Hasnaa et la réalité de béton

Pourtant, le Maroc cultive son image de champion du développement durable. Sommets internationaux, opérations de reboisement, engagements climatiques : la communication est rodée. Sur le terrain, la réalité détonne. Les chiens errants sont traités comme des déchets à évacuer avant l’arrivée des caméras du monde entier.

LIRE AUSSI
Lire aussi 2
La Wondervoman des chiens errants

Les associations réclament ce que d’autres pays appliquent déjà : vaccination, stérilisation, adoption. Un modèle éprouvé en Turquie, au Brésil, en Inde. Les autorités marocaines préfèrent la solution radicale et inefficace : l’abattage massif favorise la repopulation rapide. Un cercle vicieux qui perdure faute de volonté politique.

Un choix d’image qui engage la crédibilité internationale

Le décalage devient intenable. Comment défendre la biodiversité à Abou Dhabi tout en organisant l’élimination silencieuse de milliers d’animaux ? Les ONG sont formelles : un pays ne peut se prétendre écologiste en invisibilisant systématiquement la violence qu’il exerce sur les plus vulnérables.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
Mohammed VI va-t-il partager sa fortune avec les plus pauvres ?

À quelques années du Mondial, le Maroc doit choisir. Soit il assume le fossé entre son discours vert et ses pratiques autoritaires. Soit il met enfin en place une politique animale digne de ses ambitions internationales. Pour l’instant, c’est le vernis qui craque.

Zainab Musa
LIRE LA BIO
Zainab Musa est une journaliste collaborant avec afrik.com, spécialisée dans l'actualité politique, économique et sociale du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. À travers ses enquêtes approfondies et ses analyses percutantes, elle met en lumière des sujets sensibles tels que la corruption, les tensions géopolitiques, les enjeux environnementaux et les défis de la transition énergétique. Ses articles traitent également des évolutions sociétales et culturelles, notamment à travers des reportages sur les figures influentes du Maroc et de l’Algérie. Son approche rigoureuse et son regard critique font d’elle une voix incontournable du journalisme africain francophone.
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Le maroc célèbre sa victoire face à l'Espagne

Coupe du monde U20 : la GenZ marocaine propulse le Maroc en quarts

Portés par une génération audacieuse, les jeunes Lions de l’Atlas ont créé l’exploit cette nuit en éliminant la Corée du Sud (2-1). Une victoire...
UE Maroc et Sahara

Accord UE-Maroc : 29 députés s’insurgent contre la dérive autoritaire de la Commission européenne

Le Parlement européen monte au créneau pour défendre ses prérogatives démocratiques face à une Commission européenne qui semble prête à tous les compromis pour...
Aziz Akhannouch, chef du gouvernement marocain

Maroc : après la rue, la Génération Z passe à l’offensive économique contre Aziz Akhannouch

Le collectif GenZ 212, fer de lance d’un mouvement social inédit au Maroc, réoriente son combat. Après les manifestations massives qui ont secoué plusieurs...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES SEPTEMBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025