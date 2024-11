Tiken Jah Fakoly : l’incroyable prestation de roi du reggae ivoirien au Grand Choral

Le jeudi 21 novembre 2024 sera désormais une date mémorable grâce à l’incroyable prestation de Tiken Jah Fakoly.

Le roi du reggae ivoirien est devenu le premier ivoirien à prendre part au Grand Choral, un événement prestigieux du festival Nuits de Champagne. Au-delà du caractère exceptionnel, cette prestation a été l’occasion pour la figure emblématique de la lutte pour l’émancipation des peuples africains, une occasion de passer un message de mobilisation.

Une première pour la musique africaine

En quelques heures, la vidéo de Tiken Jah Fakoly entouré de 850 choristes et 100 collégiens, tous vêtus de blancs, et reprenant en chœur l’emblématique tube “Plus rien ne m’étonne” est devenue virale. Cet événement a eu lieu lors du festival Nuits de Champagne, dont Le Grand Choral est le moment culminant. Chaque année, il rassemble des centaines de choristes qui réinterprètent les morceaux emblématiques d’un artiste invité. Pour l’édition 2024, Tiken Jah Fakoly a été l’heureux élu, une première pour la Côte d’Ivoire et pour l’Afrique.

Une prestation toujours aussi engagée

Connaissant le combat de Tiken Jah Fakoly pour l’africanité, cette participation marque un couronnement dans sa carrière. Portée par la voix harmonieuse des 850 choristes, le morceau “Plus rien ne m’étonne” a résonné, 13 ans plus tard, comme un hymne à l’autodétermination des peuples africains, alors que les régimes africains se démontent au gré des coups d’État et des révisions de constitution.

Au-delà de la musique, c’est donc un puissant message que la performance musicale de Tiken Jah Fakoly a envoyé. Il semblerait que la mission ait été accomplie. La direction artistique de Brice Baillon, les étonnants arrangements et l’énergie des choristes ont su conquérir le cœur des participants et des internautes. Ce moment a su briser les barrières générationnelles et culturelles, tout en offrant une expérience unique dont on se souviendra encore pendant plusieurs années.