Tiken Jah Fakoly : le prophète du reggae moderne très attendu pour la fête de l’Humanité

Le 15 septembre, Tiken Jah Fakoly, légende du reggae africain, se produira à la Fête de l’Humanité, un événement où musique et engagement politique se rencontrent. Ce festival, qui se tient chaque année en France, est une plateforme où des artistes et des militants échangent leurs idées et leurs passions. Tiken Jah Fakoly, fidèle à son engagement panafricain, apportera ses bonnes ondes musicales et ses messages de militantisme à la scène Joséphine Baker.

Le parcours d’un Icône du reggae africain

Originaire de Côte d’Ivoire, Tiken Jah Fakoly a découvert le reggae de manière inattendue. Envoyé par son père dans le village de Gbéléban pour se concentrer sur ses études, il a trouvé refuge et inspiration dans la musique reggae lors des soirées dansantes locales. Fasciné par les messages de Bob Marley et Burning Spear, il a embrassé le reggae comme un moyen de diffuser des messages de liberté et de justice en Afrique.

Tiken Jah Fakoly a su imprimer sa marque sur le reggae en y intégrant des instruments traditionnels africains tels que la kora, le balafon, et la guitare mandingue. Cette fusion musicale permet au reggae africain de se démarquer tout en restant fidèle à ses racines jamaïcaines. Pour Fakoly, il s’agit de célébrer l’héritage africain tout en apportant une touche unique au genre musical.

Un appel incessant à l’unité africaine

Pour Tiken Jah Fakoly, l’unité est la clé du futur de l’Afrique. Il compare le continent à une maison riche en ressources dont les habitants ne profitent pas pleinement à cause de la division. Les réseaux sociaux, bien qu’imparfaits, sont pour lui un outil crucial pour renforcer cette unité. Il appelle les Africains à s’unir et à parler d’une seule voix pour obtenir le respect sur la scène internationale.

C’est la 4e fois que Tiken Jah Fakoly participe à la Fête de l’Humanité. Si les concerts démarrent le 13 septembre avec un large panel d’artistes, le prophète du reggae doit se produire le 15 septembre sur la scène du Josephine Baker.

Il garde des souvenirs inoubliables de ce festival. Il décrit cet événement comme le plus militant en France, où il se sent chez lui parmi des milliers de militants politiques. Pour lui, la Fête de l’Humanité est une occasion unique de partager ses messages de liberté et d’unité avec un public engagé et passionné.