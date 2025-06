Fuse ODG : l’Esprit de la nouvelle Afrique s’éveille avec « Soundiata »

Dans le paysage musical contemporain où l’Afrobeats conquiert les charts mondiaux, Fuse ODG revient sur le devant de la scène. L’artiste ghanéo-britannique pionnier de l’Afrobeat vient de dévoiler son nouvel album « Spirit of New Africa » (S.O.N.A), sorti ce vendredi 20 juin 2025, marquant ainsi l’aboutissement d’une trilogie visionnaire qui redéfinit le récit africain.

Le single principal de l’album, « Soundiata« , est une déclaration d’indépendance culturelle. Nommé d’après le légendaire Soundjata Keita, fondateur de l’Empire du Mali au XIIIe siècle, ce morceau incarne la puissance ancestrale africaine réimaginée pour le XXIe siècle.

Fuse ODG y est accompagné par Suli Breaks, figure emblématique du spoken word, créant ainsi une synergie explosive entre musique et poésie militante.

L’énergie brute de « Soundiata » canalise les esprits des géants africains – non seulement Soundjata lui-même, mais aussi Shaka Zulu et d’autres figures historiques qui ont façonné le continent. Le morceau appelle ainsi la nouvelle génération d’Africains à s’approprier leur image, leur histoire et leur héritage.

Le clip vidéo, sorti le 25 mai 2025 pour coïncider avec la Journée de l’Afrique, transforme cette vision en une épopée cinématographique. Les images créent un récit visuel qui raconte le voyage de Soundjata dans toute sa splendeur. C’est une œuvre qui refuse les stéréotypes occidentaux sur l’Afrique, reconstruisant l’image du continent avec vérité, fierté et détermination.

« Spirit of New Africa » : L’aboutissement d’une trilogie révolutionnaire

Cet album représente le chapitre final de la trilogie commencée avec « This Is New Africa » (T.I.N.A) en 2014 et poursuivie avec « New Africa Nation » (N.A.N.A) en 2019. Fuse ODG souligne sa mission de redonner la plume à un peuple qui a été trompé, volé, réduit au silence et incompris.

Nana Richard Abiona, connu sous le nom de Fuse ODG, est un activiste culturel. Né à Londres en 1988 et élevé au Ghana, il incarne parfaitement cette double identité qui fait la richesse de sa musique. Son nom de scène « Fuse » symbolise cette fusion des cultures, mélangeant Afro-pop, hip-hop, R&B, funk et rock, tandis que « ODG » signifie « Off Da Ground » – littéralement « décollage« .

Fondateur du mouvement « This Is New Africa » (TINA), Fuse ODG travaille activement à changer les perceptions négatives sur l’Afrique. Cette vision ne se limite pas à la musique : il a lancé une application éducative « School of New Africa » et refuse systématiquement de participer à des projets qui perpétuent des stéréotypes négatifs sur le continent.

Pour célébrer cette sortie monumentale, Fuse ODG se produira le 26 juillet 2025 au Southbank Centre de Londres.