Mobilisation géante de l’opposition ivoirienne à Abidjan !

La Marche organisée par le front commun PDCI-PPA-CI, le 9 août 2025 à Yopougon, Commune d’Abidjan, a été l’occasion d’une mobilisation géante de plusieurs centaines de milliers de manifestants, selon divers observateurs, parmi lesquels le journaliste d’AFRIK.COM, Christopher Adjoumani. C’est en effet dans la très populaire commune de Yopougon, que s’est tenue la marche pacifique du front commun PDCI-PPA-RDA, une marche jugée «historique» par le président du PDCI, Tidjane Thiam, empêché de se présenter aux élections présidentielles, tout comme Laurent Gbagbo, président du PPA-CI. Tidjane Thiam a exprimé sa «joie» et sa «fierté» vis-à-vis des plus de 500 000 ivoiriens rassemblés pour cette marche pacifique dans la capitale.

Ayant lui-même souhaité être candidat aux présidentielles 2025, cette détermination dont se sont revêtus les ivoiriens est «une leçon de civisme et de patriotisme», a déclaré Tidjane Thiam, suite à ce grand rassemblement, dont l’un des objectifs est de contester la décision du Conseil Constitutionnel de l’écarter, tout comme Laurent Gbagbo, de la course à la Présidence. il ajoutait « Merci, merci, merci, bravo à toutes et à tous. c’est cette Côte d’Ivoire, là que j’aime cette Côte d’Ivoire pour laquelle je me bats» rendant le sourire à «un peuple joyeux».

Cette marche était destinée à faire entendre la voix du mécontentement face à l’annonce médiatique de la candidature de l’actuel président ivoirien, Alassane Ouattara, aux présidentielles d’octobre 2025, pour un quatrième mandat. Elle se déroula dans une atmosphère de paix et de sérénité, soulignées par Tidjane Thiam, et certifia son opposition au quatrième mandat du président sortant :« Nous nous sommes tous mobilisés aujourd’hui contre ce quatrième mandat que nous ne voulons pas. Et nous l’avons fait de façon pacifique, de façon républicaine, dans l’ordre».

«Je me réjouis qu’il n’y ait eu aucun désordre aujourd’hui absolument rien à reprocher», malgré le fait que l’organisation ait été obligée de reporter l’événement et d’en changer l’itinéraire. Tidjane Thiam, marqué par la discipline et le civisme de ses partisans, a tenu à rendre un hommage aux forces de l’ordre déployées sur l’itinéraire de la marche «qui ont permis que tout déroule dans la paix», Chose qui n’est pas si commune quand plusieurs centaines de milliers de personnes marchent ensemble!

«Ce n’est pas la guerre, ce n’est pas les machettes, ce n’est pas les gourdins , ce n’est pas la Kalachnikov. Nous on aime la Côte d’Ivoire de la danse, de la musique, de la discipline, de la joie» déclara encore Tidjane Thiam. Pour lui, la Côte d’Ivoire a besoin d’harmonie. Il en a aussi profité pour déclarer avoir collecté «plus de 169 000 parrainages», nonobstant «les obstacles» à sa candidature.

Selon les représentants du Front commun de l’opposition PDCI-PPA-RDA, dont M Affi Nguessan, présent, cette marche représente un renouveau : une marche dans laquelle l’on a vu un ivoirien solidaire et dévoué, entre chant et slogan, discours et discipline. Le rassemblement a pris fin sur les notes de l’Abidjanaise, l’hymne national de la Côte d’Ivoire.