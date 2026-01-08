Côte d’Ivoire : le Premier ministre Robert Beugré Mambé et son gouvernement démissionnent après le raz-de-marée des législatives

Au lendemain d’un scrutin législatif marqué par une domination écrasante du parti présidentiel, la Côte d’Ivoire ouvre une nouvelle séquence politique. Ce mercredi 7 janvier, le président Alassane Ouattara a accepté la démission du Premier ministre Robert Beugré Mambé et de l’ensemble de son gouvernement. Une décision attendue, mais lourde de sens, qui intervient après un véritable raz-de-marée électoral du RHDP à l’Assemblée nationale.

Un départ sous le signe d’une victoire historique

Cette démission, bien que procédurale après la tenue d’un scrutin législatif, revêt un caractère particulier cette année. Le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) vient de rafler plus de 77 % des sièges à l’Assemblée nationale lors du vote du 27 décembre dernier.

Pour Robert Beugré Mambé, il s’agit d’une majorité « historique » qui valide la politique menée depuis la réélection d’Alassane Ouattara pour un quatrième mandat. En acceptant cette démission, le chef de l’État a tenu à saluer la contribution de ses ministres au développement socio-économique du pays, tout en actant la fin d’un cycle pour en initier un nouveau.

L’exigence de résultats concrets pour le social

Malgré les remerciements d’usage, le président Ouattara a profité de ce dernier Conseil des ministres pour fixer un cap très clair à la future équipe. S’adressant à ses ministres sortants, chargés d’expédier les affaires courantes jusqu’à la fin du mois, il a martelé son exigence de « résultats concrets ».

Le chef de l’État souhaite que cette écrasante majorité parlementaire se traduise par une accélération des projets d’infrastructures et, surtout, par une amélioration visible des conditions de vie des Ivoiriens. Pour le Palais d’Abidjan, l’adhésion populaire constatée dans les urnes ne doit pas conduire à l’immobilisme, mais à une rigueur budgétaire et administrative accrue.

Le casse-tête de la future équipe gouvernementale

Le regard des observateurs se tourne désormais vers la composition du prochain cabinet, attendu d’ici la fin janvier. Si la plupart des ministres actuels ont été confortablement élus députés dans leurs circonscriptions respectives, renforçant ainsi leur légitimité politique, un renouvellement partiel n’est pas exclu.

La répartition des postes sera scrutée de près, tout comme les nominations stratégiques à la vice-présidence et au perchoir de l’Assemblée nationale. Ces nominations sont importantes car elles dessineront l’architecture du pouvoir pour le reste de ce quatrième mandat, le dernier autorisé par la Constitution actuelle pour le président de 84 ans.

Une transition administrative sous haute surveillance

En attendant la fumée blanche, l’administration ivoirienne fonctionne au ralenti, suspendue aux futurs décrets de nomination. Les enjeux sont de taille : maintenir la dynamique de croissance tout en répondant aux attentes d’une population qui espère des retombées plus directes de cette stabilité politique. Pour Alassane Ouattara, ce futur remaniement est l’occasion d’insuffler une nouvelle énergie à son action gouvernementale et de préparer les grands chantiers de la seconde moitié de la décennie, dans un contexte régional où la Côte d’Ivoire fait figure de pôle de stabilité.