Alassane Ouattara officiellement candidat à un 4ème mandat

L’annonce de la candidature du président Alassane Ouattara a fait déjà vibrer la Côte d’Ivoire, elle est désormais bien concrète. Ce Mardi 26 août, à 11h, Alassane Ouattara, Président en exercice depuis 3 mandats successifs, mais aussi candidat nommé par le RHDP, s’est bel et bien rendu à la Commission électorale indépendante (CEI) dans la commune de Cocody, afin d’effectuer le dépôt officiel de son dossier de candidature. Il a en effet été désigné candidat par son parti le 21 juin 2025 pour l’élection présidentielle ivoirienne de 2025, qui aura lieu le 25 octobre 2025, afin d’élire le président de la république de Côte d’Ivoire pour un mandat de cinq ans.

«Je viens de déposer devant la commission électorale indépendante , mon dossier de candidature à l’élection présidentielle du 25 octobre 2025» affirme Alassane Ouattara en ajoutant «Je l’ai fait en réponse à l’appel de mon parti le RHDP et à l’appel de nombreux ivoiriens qui souhaitent que nous poursuivions ensemble le chemin de paix, de stabilité de et développement que notre pays connaît depuis plusieurs années».

A cet effet, il reçoit le soutien de figures et personnalités influentes du paysage politique ivoirien, tel que M. Beugré Mambé, le Premier ministre ivoirien et la Présidente du Sénat Mme Kandia Kamissoko Camara. Faisant déjà présage d’un 4e mandat, le dépôt de la candidature du président Alassane Ouattara entre déjà dans l’histoire ,«ADO a vie» , «ADO jusqu’à la gare” , «Papa Ado» scandaient déjà haut et fort les militants et partisans du RHDP rassemblés devant les portes du siège de la CEI, comme en réponse à la large mobilisation réussie « contre le 4ème mandat« par les partis de l’opposition quelques jours auparavant à Yopougon et au dépôt de candidature, contraire à la stricte légalité électorale, de Tidjane Thiam et de Laurent Gbagbo, lundi 25 août.

« c’est lui on veut»

«Depuis qu’il est au pouvoir, le pays va bien, on est champion partout» affirmait une partisane vêtue d’un t-shirt à l’effigie du président Alassane Ouattara, « c’est lui on veut», «prési …prési» entendait-on dans l’épaisse foule présente.

Bien décidé à répondre présent à l’appel des ivoiriens pour qui ce 4e mandat serait la quintessence dans la marche de la paix et de l’équilibre en Côte d’Ivoire, c’est sur des notes d’encouragement et de remerciements aux militants du RHDP que s’est achevé son discours face à la panoplie de chaînes médiatiques présentes cet après-midi à Cocody, à la Commission électorale indépendante (CEI).