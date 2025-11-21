Côte d’Ivoire : révocation de Stéphane Kipré au PPA-CI, le militant assume son choix

Maceo Ouitona

Lecture 3 min.
Laurent Gbagbo
Laurent Gbagbo

Le PPA-CI traverse une nouvelle zone de turbulence après la révocation de Stéphane Kipré pour s’être maintenu candidat aux législatives. L’ex-vice-président assume son choix au nom de ses électeurs tout en réaffirmant sa loyauté à Laurent Gbagbo. Un épisode qui révèle les tensions entre discipline partisane et ancrage local.

La crise est ouverte au sein du Parti des peuples africains Côte d’Ivoire (PPA-CI), la formation politique de l’ancien Président Laurent Gbagbo. Stéphane Kipré, l’un des vice-présidents du parti, a été révoqué de toutes ses fonctions ce mercredi 19 novembre 2025. La cause de cette sanction est son maintien d’une candidature indépendante aux prochaines élections législatives du 27 décembre, allant à l’encontre de la consigne du parti.

Un acte de désobéissance politique

La direction du PPA-CI a été ferme en révoquant M. Kipré, qui a décidé de se présenter dans la circonscription de Gboguhé/Zaïbo, à l’Ouest du pays. Cette démarche contrevient à la position officielle du parti, dont le Comité Central a appelé à ne pas participer aux législatives, arguant une opposition aux « élections à court terme » pour ne pas « couvrir la forfaiture » des scrutins précédents. La porte-parole du PPA-CI, Me Habiba Touré, a rappelé que « la discipline reste une priorité » au sein de la formation.

Stéphane Kipré, gendre de Laurent Gbagbo, a réagi immédiatement à sa révocation via une publication sur sa page Facebook, annonçant prendre acte de la décision.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
Côte d’Ivoire : le boycott annoncé par le Parti de Laurent Gbagbo secoue le paysage des Législatives du 27 décembre

Fidélité à Gbagbo contre fidélité aux électeurs

Dans sa déclaration, l’ex-vice-président exprime avant tout sa profonde gratitude et sa « loyauté » inébranlable envers le Président Laurent Gbagbo, le remerciant pour la confiance accordée et les responsabilités confiées. « J’assume pleinement ma candidature et j’accepte la décision du parti. Je reste disponible pour toutes les missions que le président jugera utile de me confier, en ma qualité de militant de base », a-t-il écrit.

Toutefois, M. Kipré justifie son choix par un « appel clair, massif et constant des populations » de Gboguhé et de Zaïbo. Il insiste sur le fait que cette demande n’est pas d’ordre purement politique, mais émane des cadres, des fils et filles de ces sous-préfectures qui craignent d’être abandonnés s’ils n’ont pas un représentant en qui ils se reconnaissent.

La leçon des régionales de 2023

Stéphane Kipré a évoqué un précédent en 2023 où, à la demande du PPA-CI, il s’était retiré des élections régionales pour soutenir un candidat d’un autre parti. Une obéissance qui, selon lui, n’avait pas été comprise par les populations et s’était soldée par une défaite.
Aujourd’hui, face au nouvel appel de ces mêmes populations, il affirme ne pas pouvoir leur « tourner le dos une seconde fois« . Sa décision, insiste-t-il, ne remet en cause « nulle part » sa loyauté envers le Président Gbagbo : « J’ai été loyal. Je suis loyal. Je resterai loyal. »
Malgré la sanction, Stéphane Kipré réaffirme donc sa double identité : celle de militant du PPA-CI et de candidat indépendant aux législatives.

Maceo Ouitona
LIRE LA BIO
Maceo Ouitona est journaliste et chargé de communication, passionné des enjeux politiques, économiques et culturels en Afrique. Il propose sur Afrik des analyses pointues et des articles approfondis mêlant rigueur journalistique et expertise digitale
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Forces armées maliennes

Mali : la France allège sa présence diplomatique face à la menace jihadiste

La France revoit sa présence diplomatique au Mali face à une situation sécuritaire de plus en plus instable. Paris adapte ses effectifs alors que...
Le Président français, Emmanuel Macron

Maurice : Macron relance la diplomatie française dans l’Océan Indien

Le Président français, Emmanuel Macron, a entamé ce 20 novembre une tournée africaine par une visite officielle à l'île Maurice. Cette étape revêt une...
Umaro Sissoco Embalo, Président de la Guinée-Bissau

Élections en Guinée-Bissau : Embaló en position de force face à un scrutin sous tension

La Guinée-Bissau s’apprête à voter dans un climat lourd, où les tensions politiques n’ont jamais semblé aussi vives depuis des années. Avec l’exclusion de...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES OCTOBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025