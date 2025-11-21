Côte d’Ivoire : révocation de Stéphane Kipré au PPA-CI, le militant assume son choix

Le PPA-CI traverse une nouvelle zone de turbulence après la révocation de Stéphane Kipré pour s’être maintenu candidat aux législatives. L’ex-vice-président assume son choix au nom de ses électeurs tout en réaffirmant sa loyauté à Laurent Gbagbo. Un épisode qui révèle les tensions entre discipline partisane et ancrage local.

La crise est ouverte au sein du Parti des peuples africains Côte d’Ivoire (PPA-CI), la formation politique de l’ancien Président Laurent Gbagbo. Stéphane Kipré, l’un des vice-présidents du parti, a été révoqué de toutes ses fonctions ce mercredi 19 novembre 2025. La cause de cette sanction est son maintien d’une candidature indépendante aux prochaines élections législatives du 27 décembre, allant à l’encontre de la consigne du parti.

Un acte de désobéissance politique

La direction du PPA-CI a été ferme en révoquant M. Kipré, qui a décidé de se présenter dans la circonscription de Gboguhé/Zaïbo, à l’Ouest du pays. Cette démarche contrevient à la position officielle du parti, dont le Comité Central a appelé à ne pas participer aux législatives, arguant une opposition aux « élections à court terme » pour ne pas « couvrir la forfaiture » des scrutins précédents. La porte-parole du PPA-CI, Me Habiba Touré, a rappelé que « la discipline reste une priorité » au sein de la formation.

Stéphane Kipré, gendre de Laurent Gbagbo, a réagi immédiatement à sa révocation via une publication sur sa page Facebook, annonçant prendre acte de la décision.

Fidélité à Gbagbo contre fidélité aux électeurs

Dans sa déclaration, l’ex-vice-président exprime avant tout sa profonde gratitude et sa « loyauté » inébranlable envers le Président Laurent Gbagbo, le remerciant pour la confiance accordée et les responsabilités confiées. « J’assume pleinement ma candidature et j’accepte la décision du parti. Je reste disponible pour toutes les missions que le président jugera utile de me confier, en ma qualité de militant de base », a-t-il écrit.

Toutefois, M. Kipré justifie son choix par un « appel clair, massif et constant des populations » de Gboguhé et de Zaïbo. Il insiste sur le fait que cette demande n’est pas d’ordre purement politique, mais émane des cadres, des fils et filles de ces sous-préfectures qui craignent d’être abandonnés s’ils n’ont pas un représentant en qui ils se reconnaissent.

La leçon des régionales de 2023

Stéphane Kipré a évoqué un précédent en 2023 où, à la demande du PPA-CI, il s’était retiré des élections régionales pour soutenir un candidat d’un autre parti. Une obéissance qui, selon lui, n’avait pas été comprise par les populations et s’était soldée par une défaite.

Aujourd’hui, face au nouvel appel de ces mêmes populations, il affirme ne pas pouvoir leur « tourner le dos une seconde fois« . Sa décision, insiste-t-il, ne remet en cause « nulle part » sa loyauté envers le Président Gbagbo : « J’ai été loyal. Je suis loyal. Je resterai loyal. »

Malgré la sanction, Stéphane Kipré réaffirme donc sa double identité : celle de militant du PPA-CI et de candidat indépendant aux législatives.