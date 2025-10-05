Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Blé Goudé choisit Simone Gbagbo

À trois semaines du scrutin présidentiel en Côte d’Ivoire, Charles Blé Goudé a tranché. Radié de la liste électorale et donc empêché de briguer la magistrature suprême, l’ancien ministre de la Jeunesse et ex-bras droit de Laurent Gbagbo a officiellement annoncé, samedi 4 octobre, son soutien à Simone Ehivet Gbagbo, candidate déclarée à l’élection du 25 octobre prochain. Une décision entérinée par son parti, le Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP), à l’issue d’une convention extraordinaire tenue à Abidjan.

Charles Blé Goudé a fini par opter pour l’ancienne première dame, Simone Ehivet Gbagbo, au détriment de Ahoua Don Mello dont il s’était montré pourtant très proche ces dernières semaines.

Un vote interne sans équivoque

C’est par un vote que le COJEP a tranché la question du choix du candidat qu’il va soutenir pour la Présidentielle du 25 octobre, son leader, Charles Blé Goudé, étant disqualifié pour le scrutin. Sur les 202 délégués inscrits, 166 ont participé au scrutin interne. Simone Gbagbo est arrivée largement en tête avec 127 voix, soit 77 % des suffrages exprimés. Elle devance Ahoua Don Mello, qui a recueilli 31 voix (19 %). Henriette Lagou n’a obtenu qu’une voix et Jean-Louis Billon n’a pas enregistré de soutien. Le choix de Simone Gbagbo s’impose ainsi comme la ligne officielle du COJEP, qui entend rester fidèle à son positionnement d’opposant au régime en place.

« Notre cohérence politique nous impose de nous ranger derrière une candidature qui incarne le mieux la lutte pour l’alternance », a déclaré Charles Blé Goudé, estimant que l’ex-Première dame représente une continuité logique du courant souverainiste ivoirien.

Rupture avec la coalition CAP-CI

La convention du COJEP ne s’est pas limitée à une consigne de vote. Les délégués ont également acté le retrait du parti de la Coalition pour l’alternance pacifique (CAP-CI), estimant que cette plateforme « n’est pas une alliance idéologique et n’a pas de finalité électoraliste ». Un choix qui suit de près la décision du Mouvement des générations capables (MGC), formation politique fondée par Simone Gbagbo, de prendre ses distances avec la même coalition.

Cette sortie traduit une volonté de repositionnement stratégique du COJEP, qui préfère désormais concentrer son énergie sur la campagne de Simone Gbagbo, tout en préparant activement sa participation aux prochaines législatives.

Un pari politique risqué mais assumé

Avec ce ralliement, Charles Blé Goudé confirme son ambition de peser dans la recomposition du camp souverainiste ivoirien. Son choix exclut de facto des figures comme Jean-Louis Billon et Ahoua Don Mello, qui espéraient obtenir son soutien. Le cas de Ahoua Don Mello surprend quelque peu au regard de la proximité affichée ces dernières semaines entre les deux hommes.

Il y a quelques semaines, à l’issue d’une rencontre avec Don Mello, Blé Goudé s’était engagé aux côtés de l’ancien cadre du PPA-CI pour la collecte des parrainages du candidat déclaré à l’élection présidentielle. Mieux, Charles Blé Goudé était dans l’équipe conduite par le directeur de cabinet de Ahoua Don Mello, Kouamé Kouakou, pour déposer son dossier de candidature à la Présidentielle. Tout portait donc à croire que le choix du responsable du COJEP était fait. Mais à l’arrivée, Blé Goudé et sa troupe ont préféré l’ancienne épouse de Laurent Gbagbo à son ancien lieutenant. Dans tous les cas, pour les observateurs, l’alignement du COJEP derrière Simone Gbagbo pourrait renforcer sa candidature, mais aussi raviver les rivalités internes au sein de l’opposition.

À trois semaines du scrutin, la configuration du camp anti-pouvoir reste mouvante. Le Front commun récemment lancé par le PDCI-RDA et le PPA-CI attire déjà plusieurs partis et mouvements, tandis que Simone Gbagbo bénéficie désormais d’un soutien de poids avec le ralliement du COJEP. Reste à savoir si cette stratégie suffira à faire de l’ancienne première dame une adversaire crédible face au régime sortant.