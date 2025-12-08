Le Sénégal donne la parole à sa jeunesse : une convention nationale inédite à Dakar

Ce jeudi 11 décembre, des délégués venus des quatorze régions du pays se réuniront au Musée des Civilisations noires pour remettre un Livre Blanc de recommandations à la ministre de la Jeunesse. Aboutissement d’un an de consultations citoyennes, cet événement vise à transformer le dialogue en réformes concrètes.

Le Musée des Civilisations noires accueillera ce 11 décembre, un événement sans précédent dans l’histoire politique sénégalaise. De 9h à 12h, la Convention Nationale de la Jeunesse réunira des délégués issus des quatorze régions du pays pour un dialogue direct avec les plus hautes autorités de l’État.

L’événement couronne une année entière de mobilisation citoyenne. Près de 150 associations de jeunes ont participé à des débats locaux, les Waxtaan u ndaw ñi, des consultations départementales et des conventions régionales pour élaborer une feuille de route commune. Le résultat de ce travail collectif prendra la forme d’un Livre Blanc, remis solennellement à Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse et des Sports.

« Pour la première fois, la Convention Nationale de la Jeunesse va nous permettre de proposer nos recommandations et débattre directement avec l’État pour susciter des engagements et des réformes concrètes. » a déclaré Hamza Sy, Délégué de la région de Fatick

La jeunesse avenir du pays

Dans un pays où 60 % de la population a moins de 25 ans, l’enjeu dépasse le simple exercice consultatif. Les jeunes délégués porteront des recommandations structurées autour de cinq axes. L’engagement citoyen, l’éducation et la formation, l’entrepreneuriat et l’emploi, le genre, l’inclusion et la gouvernance. Face à eux, représentants de l’État, du secteur privé et partenaires internationaux seront appelés à prendre des engagements concrets.

La matinée s’ouvrira par une représentation théâtrale retraçant le parcours des consultations locales. Puis suivra un panel modéré par Sobel Aziz Ngom, président du Consortium Jeunesse Sénégal. Enfin, la ministre clôturera les travaux par une adresse directe aux participants.

Pour la jeunesse sénégalaise, l’heure n’est plus à la consultation, mais à la décision. Comme le dit Ndeye Amy Diouf, Déléguée de la région de Kédougou, « Depuis trop longtemps, nous avons l’impression de parler dans le vide. La Convention Nationale de la Jeunesse nous donne enfin l’espoir d’être entendus et pleinement impliqués dans l’avenir du Sénégal. »