Clément Besneville disparu à Rabat : le mystère reste entier

Disparu le 10 avril 2024 à Rabat, ce Français de 29 ans n’a plus donné signe de vie depuis. Son père multiplie les appels à l’aide tandis que l’enquête piétine.

Plus d’un an et demi après sa disparition dans la capitale marocaine, le sort de Clément Besneville demeure une énigme. Malgré les appels répétés de sa famille et l’implication des autorités des deux pays, l’enquête semble au point mort, laissant ses proches dans une angoisse insoutenable.

Une soirée d’avril, puis le néant

Clément Besneville avait choisi le Maroc pour y construire sa vie. Ce jeune homme de 29 ans caressait le projet d’ouvrir une pizzeria dans le quartier d’Agdal. Il résidait dans le quartier de l’Océan, à Rabat, où il a été aperçu pour la dernière fois dans la soirée du 10 avril 2024.

Depuis, plus rien. Le dossier est d’autant plus troublant que le jeune homme est parti sans son téléphone ni sa carte bancaire, des éléments qui auraient pu fournir des pistes aux enquêteurs. Autre source d’inquiétude majeure : privé de son traitement médical, il n’a plus accès à des soins qui lui étaient vitaux.

Selon les témoignages recueillis par sa famille, la dernière trace sonore le situe aux alentours de 22h30, lorsqu’un voisin aurait entendu la porte de son appartement se fermer. Après cela, le silence.

L’appel d’un père

Didier Besneville est devenu la figure de proue de cette recherche désespérée. Le père de Clément ne cesse d’exhorter les autorités, Brigade nationale de la police judiciaire marocaine, services consulaires français, à redoubler d’efforts. Depuis le cap symbolique du premier anniversaire de la disparition, les démarches se sont intensifiées, notamment avec l’aide d’associations dédiées à la recherche de Français disparus à l’étranger.

« Je cherche mon fils. Chaque jour est une torture », confie-t-il. « Nous avons besoin de la vérité, qu’elle soit bonne ou mauvaise. Nous demandons simplement que les moyens nécessaires soient déployés pour éclaircir ce qui s’est passé. »

Une enquête sans avancée tangible

Prise en charge au plus haut niveau de la police marocaine, l’enquête n’a pas permis, à ce jour, d’écarter la piste criminelle ni de fournir une explication plausible. Les indices sont minces et la famille déplore la difficulté d’obtenir des informations claires sur l’avancement des investigations.

La présence des affaires personnelles de Clément dans son appartement tend à écarter l’hypothèse d’un départ volontaire, renforçant l’idée d’une disparition survenue dans des circonstances soudaines et inexpliquées.

Un appel à témoins

La communauté française et locale de Rabat reste sous le choc face à ce mystère qui perdure. La clé de l’énigme pourrait résider dans un détail en apparence anodin, une information liée aux heures précédant ou suivant la disparition.

Toute personne disposant d’informations, même fragmentaires, est invitée à contacter les autorités locales ou la famille à l’adresse : disparitionclement@gmail.com