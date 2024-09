Nouvelles révélations dans l’affaire Poupette Kenza et ses tentatives d’échapper à la police

L’affaire Poupette Kenza, qui agite le monde des réseaux sociaux, continue de dévoiler des facettes insoupçonnées. Mardi 24 septembre 2024, Le Parisien a révélé de nouvelles informations au lendemain de l’arrestation d’Allan Liehrmann, mari de l’influenceuse Poupette Kenza.

Allan Liehrmann, après s’être rendu au consulat français de Dubaï pour demander son extradition, a été interpellé à son arrivée en France, lundi 23 septembre. Pendant ce temps, sa femme, Kenza Benchrif, plus connue sous son pseudonyme Poupette Kenza, est incarcérée depuis trois mois à Rouen pour des accusations de « tentative d’extorsion en bande organisée » et « association de malfaiteurs ». Mais avant son arrestation en France, l’influenceuse d’origine marocaine avait mis en place un plan élaboré pour échapper à la justice.

Un stratagème minutieux pour voyager incognito

Selon les informations du Parisien, Poupette Kenza, bien consciente d’être recherchée par la police française, aurait multiplié les ruses pour éviter d’être repérée tout en continuant de se rendre en France. La jeune mère de deux enfants, enceinte de son troisième, aurait utilisé une fausse identité pour ses déplacements. En mai 2024, par exemple, elle séjourne à l’hôtel Intercontinental de Marseille sous le pseudonyme « Soukaina », et demande au personnel de ne pas lui transférer d’appels afin de préserver son anonymat.

Au début du mois de juillet, elle prend encore davantage de précautions en voyageant pour assister au mariage d’une amie près de Rouen. Elle aurait emprunté plusieurs vols, avec des escales au Maroc, au Portugal et en Belgique, avant de rejoindre la France en voiture, dans le but de brouiller les pistes. Malgré ce stratagème complexe, Kenza Benchrif est finalement localisée et arrêtée le 4 juillet 2024 dans une ruelle de Grand-Quevilly, une banlieue rouennaise où elle est née et attend depuis en prison.

Une influenceuse face à de lourdes accusations

Depuis son arrestation, Poupette Kenza est placée en détention provisoire en raison des risques de fuite vers Dubaï, où résidait son mari. Elle est accusée d’avoir orchestré un complot visant à extorquer 350 000 euros à son ancienne agente, une affaire qui pourrait lui couter une peine allant jusqu’à vingt ans de réclusion criminelle. L’influenceuse, qui a conquis des millions de followers sur les réseaux sociaux avec son quotidien glamour et ses conseils lifestyle, fait aujourd’hui face au plus grand défi de sa carrière.