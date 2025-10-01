Sénégal : les proches de Madiambal Diagne derrière les barreaux

L’affaire Madiambal Diagne prend un nouveau tournant spectaculaire. Le patron de presse sénégalais fait l’objet d’un mandat d’arrêt international. Son épouse, ses deux fils et son marabout se retrouvent en détention provisoire à Dakar.

Cette décision montre la volonté de la justice de faire justice sur un vaste dossier de blanchiment présumé.

Une enquête financière au cœur du dossier

Tout commence en 2024 avec un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). Ce document relève de graves anomalies sur des flux financiers. La société immobilière SCI Pharaon, créée par Madiambal Diagne, aurait encaissé plus d’1,7 milliard de francs CFA sans explication claire sur l’origine des fonds. Ces révélations poussent le pool judiciaire et financier à ouvrir une enquête pour blanchiment et infractions financières.

L’épouse, les enfants et le marabout inculpés

Le 29 septembre, le juge du 1er cabinet d’instruction ordonne la détention provisoire de Binta Diaby, épouse du journaliste, ainsi que de ses deux fils, Mohamed et un cadet. Tous trois sont accusés d’« association de malfaiteurs », « escroquerie portant sur des deniers publics » et « blanchiment de capitaux commis par un groupe criminel organisé ». Le marabout de la famille, Serigne Mor Mbaye, fait aussi face à une inculpation pour « association de malfaiteurs ». Leur placement en détention survient après plusieurs jours de garde à vue à la Division des Investigations Criminelles (DIC).

Un patron de presse en fuite

De son côté, Madiambal Diagne, figure médiatique influente et proche de l’ancien président Macky Sall, a quitté le Sénégal la semaine dernière malgré une interdiction formelle. Depuis, la justice a émis un mandat d’arrêt international. Ses avocats dénoncent une « cabale politique ». Ses détracteurs y voient au contraire la preuve d’un système d’enrichissement frauduleux.

Une affaire qui secoue le paysage politique et médiatique

L’affaire dépasse le cadre judiciaire. Elle révèle les liens troubles entre pouvoir, argent et médias au Sénégal. Patron du groupe de presse Avenir Communication, Madiambal Diagne est connu pour ses prises de position tranchées et son soutien affiché à l’ancien régime. Sa mise en cause, ainsi que celle de son entourage, jette une ombre sur l’indépendance de la presse et sur la crédibilité des élites proches du pouvoir.