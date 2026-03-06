Phosphates, Textile, Énergie au Maghreb… Qui sont les vraies victimes du « choc des 15 % » ?

Dans le premier volet de notre série, nous analysions la menace d’une surtaxe généralisée de 15 % sur toutes les importations entrant aux États-Unis. Brandie comme une arme de négociation commerciale massive, cette mesure s’appuie sur la Section 122, une disposition législative permettant de frapper les produits étrangers d’un « droit de douane de sauvegarde« . Si cette annonce fait trembler les places boursières mondiales, ses effets au Maghreb seront très disparates.

L’instauration de cette surtaxe ne frappe pas tous les secteurs avec la même intensité. Tandis que le Maroc engage une bataille juridique et diplomatique pour ses phosphates, l’Algérie et la Tunisie tentent de protéger leurs niches d’exportation dans un contexte de recomposition brutale des échanges mondiaux.

1. Phosphates et Engrais : Le bras de fer existentiel de l’OCP et l’enjeu de l’ALE

C’est le dossier le plus critique. Le géant marocain OCP (Office Chérifien des Phosphates) est déjà sous pression aux États-Unis en raison de droits compensateurs (taxes anti-subventions).

Qu’est-ce que l’ALE ? Le Maroc est le seul pays d’Afrique à avoir signé un Accord de Libre-Échange (ALE) avec les États-Unis (entré en vigueur en 2006). Ce traité est censé éliminer les droits de douane sur plus de 95 % des biens et services échangés. En théorie, ce traité « sanctuarise » les produits marocains contre les hausses de taxes générales.

Le spectre du cumul fiscal : Le danger est que l’administration américaine utilise la Section 122 pour « écraser » les avantages de l’ALE. Aux taxes déjà en vigueur (environ 16,8 %), s’ajouteraient les 15 % de la nouvelle surtaxe. Un tarif cumulé de plus de 30 % rendrait le phosphate marocain hors-jeu.

L’enjeu de la sécurité alimentaire US : Paradoxalement, le meilleur allié du Maroc est le lobby agricole américain. Taxer l’OCP revient à augmenter le prix du pain et du maïs aux USA. Rabat mise sur cette dépendance et sur la solidité juridique de l’ALE pour obtenir une exemption totale.

2. Textile et Habillement : La fin du « Nearshoring » compétitif ?

Le textile maghrébin voit son accès au marché américain se renchérir brutalement, menaçant des milliers d’emplois.

Maroc & Tunisie (Le segment Denim) : Pour les exportateurs de jeans, les 15 % de surtaxe annulent l’avantage de la proximité. Si l’ALE marocain n’est pas respecté à la lettre par Washington, les donneurs d’ordre américains pourraient se détourner vers le Mexique ou l’Amérique centrale (zone CAFTA), qui bénéficient de circuits logistiques intégrés aux USA.

Le piège des règles d’origine : La Tunisie, qui ne dispose pas d’un ALE avec les États-Unis, est encore plus vulnérable. Ses produits sont souvent fabriqués avec des composants européens. Si la douane américaine applique strictement la taxe de 15 % sur l’origine tunisienne, même les flux transitant par l’Europe seront frappés sans aucun recours possible.

3. Énergie et Hydrocarbures : L’Algérie « épargnée » par réalisme ?

L’histoire montre que Washington est pragmatique : taxer l’énergie revient à augmenter le prix de l’essence pour l’électeur américain.

Le paradoxe algérien : Sans ALE, l’Algérie est théoriquement exposée à 100 % des taxes. Toutefois, si les hydrocarbures sont exemptés (ce qui est la norme stratégique), l’Algérie sort « gagnante relative ». Ses revenus pétroliers restent intacts, tandis que ses nouveaux produits d’exportation (ciment, acier) verraient la menace passer de 30 % (le taux maximal redouté) à 15 %.

Le frein à la diversification : Le vrai perdant reste le plan de diversification d’Alger. Les efforts pour exporter des produits manufacturés « hors-hydrocarbures » subissent un coup d’arrêt net, car ces nouveaux secteurs n’ont pas la protection juridique d’un accord de libre-échange.

La diplomatie commerciale comme dernier rempart

La Section 122 est, par nature, une mesure temporaire (souvent 150 jours) conçue comme un levier de pression pour forcer des concessions bilatérales.Pour le Maroc, l’enjeu est de réactiver la clause de « partenaire stratégique » pour être formellement exclu de la liste des pays visés. Pour l’Algérie et la Tunisie, l’objectif sera de démontrer que leurs produits de niche (huile d’olive bio, engrais azotés) sont indispensables à la chaîne de valeur américaine.

Dans ce nouveau désordre mondial, la capacité des capitales maghrébines à anticiper ces barrières douanières déterminera si elles resteront des partenaires de choix ou de simples variables d’ajustement du protectionnisme américain.