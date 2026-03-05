Algérie : deux morts dans le crash d’un avion militaire à Boufarik

Un avion de transport militaire de type BE 1900 s’est écrasé ce jeudi 5 mars 2026, peu après son décollage de la base aérienne de Boufarik, au sud d’Alger. Deux pilotes ont perdu la vie et quatre membres d’équipage ont été blessés, selon le ministère de la Défense nationale (MDN).

Un crash survenu à la mi-journée

Le drame s’est produit ce jeudi aux alentours de midi. Selon le communiqué du ministère de la Défense nationale, un avion de transport militaire de type Beechcraft 1900 (BE 1900) s’est écrasé « immédiatement après son décollage » de la base aérienne de Boufarik, dans la wilaya de Blida, à une trentaine de kilomètres au sud d’Alger.

L’appareil avait à son bord un équipage composé de six personnes. Le crash a coûté la vie à deux pilotes, désignés comme « martyrs » par le MDN. Les quatre autres membres d’équipage, blessés, ont été « immédiatement » évacués vers l’Hôpital central de l’armée (HCA) d’Ain Naâdja, à Alger, où ils reçoivent actuellement des soins.

Chengriha ordonne une enquête

Le général d’armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a présenté « ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches des deux martyrs ». Il a dans la foulée ordonné l’ouverture d’une « enquête approfondie afin de déterminer les causes et les circonstances de cet accident ».

Les causes du crash ne sont pas encore connues.

Le BE 1900, un appareil de transport léger

Le Beechcraft 1900 est un biturbopropulseur de fabrication américaine, conçu pour le transport régional et utilitaire. Capable de transporter jusqu’à 19 passagers, plusieurs forces armées dans le monde l’utilise pour des missions de liaison et de transport léger. L’armée algérienne en exploite plusieurs exemplaires.

Une série d’accidents militaires en Algérie

Cet accident vient s’ajouter à une liste déjà longue de crashes d’appareils militaires algériens. En mars 2025, un avion de combat Su-30 s’était écrasé dans la région d’Aoulef (wilaya d’Adrar), tuant son pilote, le lieutenant-colonel Bekkouche Nasr. En mars 2022, un MiG-29 s’était écrasé à Oran lors d’un vol d’instruction, faisant également un mort.
Le crash le plus meurtrier de l’histoire de l’aviation militaire algérienne reste celui du 11 avril 2018, lorsqu’un Iliouchine Il-76 s’était écrasé juste après son décollage de cette même base de Boufarik, faisant 257 morts parmi les passagers et l’équipage.

