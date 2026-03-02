Pétrole : comment la guerre en Iran propulse les producteurs africains sur le devant de la scène mondiale

Les prix du pétrole se sont envolés ce lundi 2 mars 2026. Le Brent, référence internationale du brut, a bondi de plus de 8 % en quelques heures, passant de 73 à près de 79 dollars le baril à l’ouverture des marchés asiatiques. Plusieurs analystes, dont ceux de Rystad Energy et de Barclays, évoquent un pic possible entre 85 et 100 dollars si le conflit entre les États-Unis et l’Iran venait à s’enliser.

L’opération « Epic Fury », lancée le 28 février par Washington et Tel-Aviv contre des cibles iraniennes, a déclenché des représailles de Téhéran à travers tout le Moyen-Orient.Si cette escalade menace l’équilibre énergétique mondial, elle représente paradoxalement une opportunité majeure pour les pays africains producteurs de pétrole : Nigéria, Algérie, Libye, Angola, Congo, Gabon, Guinée équatoriale notamment. Le continent, qui produit collectivement plus de 8 millions de barils par jour, est en position de tirer un bénéfice considérable de cette redistribution forcée des flux énergétiques planétaires.

Le détroit d’Ormuz paralysé : 20 % de l’offre mondiale menacée

Pour mesurer l’ampleur de l’opportunité qui s’offre à l’Afrique, il faut d’abord prendre la mesure de la vulnérabilité que le conflit iranien révèle. Environ 20 % de l’offre pétrolière mondiale, soit quelque 18 à 20 millions de barils par jour, transitent par le détroit d’Ormuz, ce goulet de 33 kilomètres de large sous contrôle iranien.

Les représailles de Téhéran ont déjà visé des installations aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, à Bahreïn et au Koweït. Deux navires traversant le détroit ont été touchés. Les assureurs maritimes ont suspendu leurs couvertures pour les tankers empruntant le passage. Résultat : même sans blocus formel, le cabinet Rystad Energy estime que l’effet net équivaut à une perte effective de 8 à 10 millions de barils par jour sur le marché.

La situation diffère fondamentalement du bref conflit de l’été 2025, où les frappes avaient été limitées et la désescalade rapide. Cette fois, l’engagement américain vise un changement de régime, ce qui laisse présager un conflit prolongé de plusieurs semaines. C’est précisément cette durée potentielle qui transforme la crise en opportunité structurelle pour les producteurs africains, situés hors de la zone de conflit et disposant d’infrastructures d’exportation totalement épargnées.

Nigéria, Angola, Algérie : les fournisseurs de substitution naturels

Le continent africain compte sept des treize membres de l’OPEP et dispose de réserves prouvées de 125 milliards de barils, soit 7,5 % du total mondial. Surtout, la qualité du brut africain correspond précisément aux besoins des acheteurs habituels de pétrole iranien.

L’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) a démontré par le passé que lors des précédents régimes de sanctions contre l’Iran, c’est vers le Nigéria, l’Angola et l’Irak que les importateurs se sont massivement tournés. Le Bonny Light nigérian et le Girassol angolais constituent des substituts quasi parfaits des grades iraniens. L’Union européenne, qui avait remplacé le brut iranien par des importations nigérianes lors de l’embargo de 2012, pourrait emprunter le même chemin. L’Afrique du Sud avait fait de même en se tournant vers le Nigéria, l’Angola et l’Arabie saoudite.

Prix du pétrole en hausse et quotas OPEP+ relevés : un double dividende

L’avantage pour l’Afrique pétrolière est double. Premièrement, la hausse mécanique des cours augmente la valeur de chaque baril exporté. Un Brent durablement installé autour de 85-90 dollars, comme l’anticipent plusieurs analystes en cas de poursuite du conflit, représenterait une hausse de plus de 20 % par rapport aux niveaux d’avant-crise. Pour le Nigéria, dont le budget fédéral est calibré sur un baril à 77 dollars, chaque dollar supplémentaire génère des centaines de millions de dollars de recettes annuelles additionnelles. La Libye, dont le pétrole constitue la quasi-totalité des recettes d’exportation, et le Gabon, où l’or noir représente plus de 80 % des exportations, bénéficieraient dans des proportions comparables.

Deuxièmement, la décision de l’OPEP+ du 1er mars d’augmenter les quotas de production de 206 000 barils par jour dès avril, un volume supérieur aux 137 000 barils initialement attendus, ouvre explicitement la porte à une hausse des volumes africains. L’Algérie, membre du groupe des huit pays concernés par cet ajustement, en est directement bénéficiaire.

Le Nigéria, qui a investi massivement dans la lutte contre le vol de brut dans le delta du Niger et dans la modernisation de ses infrastructures, dispose désormais de capacités accrues. La mise en service de la raffinerie Dangote, la plus grande d’Afrique, réduit par ailleurs la dépendance du pays aux importations de produits raffinés, libérant d’autant plus de brut pour l’exportation.

Sécurité d’approvisionnement : l’atout géographique de l’Afrique

Au-delà des volumes et des prix, les producteurs africains disposent d’un avantage structurel que la crise rend soudain évident : leur éloignement de la zone de conflit.

L’Arabie saoudite, les Émirats et le Koweït détiennent l’essentiel des capacités excédentaires mondiales. Mais ces mêmes pays voient leurs installations menacées par les représailles iraniennes : le port de Jebel Ali aux Émirats a été visé, des frappes ont touché les provinces pétrolières de l’est saoudien, et les aéroports de Koweït et de Dubaï ont été ciblés. Comme l’écrit un analyste de Kpler, « cette capacité excédentaire est concentrée dans les pays mêmes qui absorbent actuellement les missiles iraniens ».

En revanche, les terminaux nigérians de Bonny et Forcados, les installations offshore angolaises, les champs sahariens algériens ou le terminal libyen d’Es Sider ne courent aucun risque lié au conflit. Cette sécurité se traduit concrètement dans les primes d’assurance maritime : les routes atlantiques reliant le golfe de Guinée ou la Méditerranée aux marchés européens et asiatiques restent pleinement opérationnelles, tandis que les coûts d’affranchissement pour le golfe Persique ont explosé.

Le brut africain devient ainsi non seulement compétitif en prix, mais aussi plus attractif en termes de risque logistique. C’est un argument décisif pour les traders et les raffineurs.

La Chine en quête de nouveaux fournisseurs : l’Afrique en pole position

La dimension chinoise de cette crise mérite une attention particulière. L’Iran fournissait environ 15 % des importations chinoises de brut en 2025, essentiellement destinées aux raffineries indépendantes du Shandong. L’interruption de ces flux, couplée au durcissement des sanctions sur la « flotte fantôme » russe, contraint Pékin à réorganiser profondément ses approvisionnements.

L’Afrique a déjà joué ce rôle de fournisseur de remplacement. L’Angola était le deuxième fournisseur de pétrole de la Chine en 2010. Si son rang a reculé au profit de la Russie et des pays du Golfe, la crise actuelle pourrait inverser cette tendance. La présence des compagnies chinoises CNOOC et Sinopec au Nigéria et en Angola facilite la réorientation : les infrastructures logistiques et les accords-cadres existent déjà.

Selon les chercheurs du Center on Global Energy Policy de l’université Columbia, les importations chinoises de brut ont atteint un record de 11,6 millions de barils par jour en 2025, avec une accélération de la constitution de stocks stratégiques. Une fois ces réserves partiellement épuisées, le besoin de reconstitution amplifiera encore la demande adressée aux fournisseurs hors zone de conflit. Le golfe de Guinée, riche en brut léger et doux particulièrement prisé des raffineurs asiatiques, est en position idéale.

Investissements : convertir l’aubaine en transformation durable

La leçon des cycles pétroliers passés est limpide : les booms de cours ne profitent durablement qu’aux pays capables de transformer la rente en investissements productifs.

L’Angola, qui a quitté l’OPEP en janvier 2024 après un différend sur les quotas, cherche à attirer de nouveaux investissements dans l’exploration en eaux profondes pour enrayer le déclin de sa production, tombée à 1,1 million de barils par jour. La hausse des prix pourrait accélérer la rentabilité de ces projets offshore coûteux et redonner confiance aux majors comme TotalEnergies et Chevron, déjà présents dans le pays.

Le Nigéria dispose d’un atout supplémentaire : le Petroleum Industry Act (PIA), adopté en 2021, offre enfin un cadre réglementaire stabilisé. L’afflux de devises pourrait être mobilisé pour moderniser les infrastructures de transport, réduire le torchage du gaz associé et développer la pétrochimie locale. En Algérie, la Sonatrach a entamé un ambitieux programme de renouvellement de ses champs matures dans le Sahara, qui nécessite des investissements lourds en récupération assistée : la conjoncture pourrait accélérer ces plans.

Les producteurs plus modestes ne sont pas en reste. Le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale et le Gabon, dont les économies dépendent fortement de la rente pétrolière, pourraient utiliser cette fenêtre de revenus accrus pour accélérer leur diversification économique.

Quels risques pour les économies africaines ?

Cepoendant, l’embellie n’est pas exempte de dangers pour de nombreux pays africains. Un baril durablement élevé entraîne le renchérissement des importations alimentaires et énergétiques.

En outre, un conflit prolongé au Moyen-Orient pourrait également ralentir l’économie mondiale et comprimer la demande globale de brut. L’Atlantic Council rappelle que durant les opérations américaines en Irak entre 2003 et 2011, le brut a oscillé en moyenne autour de 72 dollars (plus de 100 dollars en valeur actuelle) : l’économie mondiale avait continué de croître, mais les pays les plus fragiles en avaient souffert.

Enfin, la question de la durée reste centrale. Si le conflit se résout en quelques jours, à l’image de la brève escalade de juin 2025, le pic de prix retombera rapidement et l’effet d’aubaine sera éphémère. En revanche, si les opérations militaires se prolongent pendant des semaines, les producteurs africains disposeront d’une fenêtre suffisamment large pour négocier de nouveaux contrats à long terme avec les acheteurs asiatiques et européens, consolidant durablement leur positionnement.

À retenir : l’Afrique pétrolière en chiffres