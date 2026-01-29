Réunion préparatoire de haut niveau en prélude à la Conférence des Nations Unies sur l’eau

Le Sénégal a accueilli les 26 et 27 janvier 2026, au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio, la réunion préparatoire de haut niveau de la Conférence des Nations Unies sur l’eau 2026. Co-organisée par le Sénégal et les Émirats arabes unis, cette rencontre pose les jalons d’un événement mondial majeur prévu du 2 au 4 décembre 2026 à Abu Dhabi, consacré à l’atteinte de l’Objectif de développement durable n°6 relatif à l’eau et à l’assainissement.

Présidée par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, la réunion préparatoire de haut niveau marque une étape décisive vers la rencontre mondiale qui se tiendra à Abu Dhabi en décembre 2026. Elle a permis de replacer l’eau et l’assainissement au cœur de l’agenda climatique, du développement durable et de la paix.

Dans son allocution, le président sénégalais a souligné que la crise de l’eau fragilise les économies tout en exacerbant les tensions, une situation qu’il a qualifiée de « moralement inacceptable ». L’Afrique est particulièrement touchée par cette crise, avec 40 % de la population privée d’accès à l’eau potable et plus de 70 % manquant de services d’assainissement de base. Face à cette crise mondiale aggravée par le dérèglement climatique, le chef de l’État sénégalais a lancé un appel en faveur d’une mobilisation collective et mondiale afin de transformer l’eau en levier de résilience, de coopération et de développement plutôt qu’en source de conflits.

Le Sénégal, acteur majeur de l’hydro-diplomatie africaine

En accueillant cette réunion préparatoire, le Sénégal réaffirme sa volonté d’investir dans l’eau et consolide sa position de leader dans le domaine de l’hydro-diplomatie, en cohérence avec l’Union africaine qui a proclamé 2026 « Année de l’eau et de l’assainissement » sous le thème « Assurer une disponibilité durable de l’eau et des systèmes d’assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2063 ».

Fort de son expérience acquise lors de l’organisation du 9e Forum mondial de l’eau en mars 2022, le Sénégal a tenu à ce que cette réunion préparatoire soit inclusive afin de permettre l’émergence d’idées novatrices. L’objectif est de contribuer activement aux priorités politiques et financières des États membres et d’assurer le suivi des engagements pris lors de la Conférence des Nations Unies sur l’eau de 2023 à New York, première conférence onusienne sur l’eau depuis près d’un demi-siècle.

Selon les Nations Unies, 2,2 milliards de personnes n’ont toujours pas accès à une eau potable sûre. En outre, près de 3,5 milliards sont privées de services d’assainissement adéquats.

À l’issue des deux jours de travaux, il a été demandé aux partenaires, aux acteurs présents et aux bailleurs de fonds de consolider leurs contributions afin d’affiner les priorités et de renforcer les engagements avant la Conférence sur l’eau 2026, où il sera recommandé aux États membres de considérer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement comme des droits humains fondamentaux.