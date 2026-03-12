Moyen-Orient : la paix, grande absente des plateaux télévisés

Alors que la guerre au Moyen-Orient s’enlise dans une violence sans précédent, les chaînes d’information privilégient les logiques d’affrontement au détriment des voix qui appellent au dialogue. Pourtant, la paix n’a jamais autant eu besoin d’espace médiatique.

Dans le contexte mondial actuel, marqué par les tensions et les guerres ouvertes, les plateaux médiatiques semblent de plus en plus occupés par des chroniques qui alimentent les discours belliqueux et font l’éloge de la force.

À force de commenter l’actualité dans l’urgence permanente, l’information se consomme brute, rapide, presque mécanique. Elle laisse de moins en moins de place à la réflexion et encore moins à la poésie apaisante.

Dans ce vacarme continu, penser, douter ou nuancer paraît presque déplacé. La sensibilité et l’imaginaire sont relégués au rang de faiblesses, comme s’ils n’étaient plus que les attributs de naïfs dans un monde fasciné par les rapports de puissance.

Jour après jour, les voix qui se succèdent sur les plateaux des chaînes d’information parlent de stratégie, d’affrontement et de domination. Elles semblent oublier qu’une civilisation ne se mesure pas seulement à sa force, mais aussi à sa capacité à préserver la paix. Le poète Victor Hugo le rappelait avec une clarté intemporelle : « La paix est la vertu de la civilisation ; la guerre en est le crime. »

Homo homini lupus

« L’homme est un loup pour l’homme », rappelle la maxime latine. À mesure que la guerre au Moyen-Orient s’enlise et s’intensifie, cette formule antique résonne avec une acuité tragique. Les pertes humaines s’accumulent sous les décombres, emportant des vies qui n’auraient jamais dû être sacrifiées, de part et d’autre d’un conflit dont la violence paraît désormais sans limite.

Les enfants comptent parmi les victimes les plus innocentes et les plus vulnérables. Leur souffrance silencieuse est devenue l’un des visages les plus bouleversants de cette guerre, dont les répercussions dépassent largement les frontières de la région pour atteindre la conscience et le quotidien du monde entier.

Le monde médiatique, souvent galvanisé par les logiques de confrontation et la dramaturgie de la guerre, semble céder à une forme de surenchère émotionnelle. Dans ce tumulte, l’objectivité et l’humanisme sont trop souvent relégués au second plan. Or, les mots ne sont jamais neutres : ils façonnent les perceptions, nourrissent les imaginaires et influencent les consciences, notamment celles des plus fragiles, qui peinent parfois à prendre la distance nécessaire face à la répétition des images et des discours.

Redonner la parole à ceux qui construisent la paix

Les voix qui réfléchissent aux chemins de la paix y sont, paradoxalement, rarement entendues. Pourtant, la parole des pacifistes ou celle des négociateurs expérimentés constituerait un atout précieux. La phase actuelle du conflit appelle sans doute davantage de nuance, afin de rouvrir les voies du dialogue et de préparer, autant que possible, le retour à la paix.

Le combat pour cette dernière n’attend pas que les armes se taisent complètement. Il se mène en permanence, pour prévenir les tensions susceptibles de se transformer en tragédies humaines.

À l’heure où les récits de guerre occupent presque tout l’espace public, il devient urgent de redonner une place à celles et ceux qui œuvrent pour la paix. Si la guerre fascine par sa brutalité et sa dramaturgie, la paix exige une force plus discrète mais infiniment plus exigeante : celle de la patience, du dialogue et de la responsabilité morale.

Le véritable défi de notre époque est sans doute de rappeler, au cœur même du fracas des armes, que l’humanité ne se résume pas à la loi du loup.